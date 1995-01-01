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    Кокорин: «Интерес «Ромы»? Комментировать это не хочу»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин отреагировал на информацию, что им интересуется «Рома». Игрок пополнил москвичей летом.

    «Даже не хочу комментировать это», – сказал Кокорин ТАСС.

    • Он не провел за команду ни матча.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» не исключил продажу Кокорина в Европу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9676

      Skull_Boy 1 час назад

      Я даже не представляю, что ты можешь дать Роме, как игрок, если ты 100% мудак, как и твой никчемный братец, которого вышибли из 2х команд и в футбол попал чисто случайно, можно сказать огромное спасибо баблу маме

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      Рейтинг: +6843

      JTherry 1 час назад

      нагнетают "римские макароны"... потому и комментировать нечего))

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      Рейтинг: +8358

      BRO_football 1 час назад

      Да нет никакого интереса. Кому в Европе нужен игрок, который сидел в тюрьме?

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      Рейтинг: +2144

      Genz 3 часа назад

      Даже обозначает бла-бла от бомбардира

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