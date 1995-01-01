Кокорин: «Интерес «Ромы»? Комментировать это не хочу»

Я даже не представляю, что ты можешь дать Роме, как игрок, если ты 100% мудак, как и твой никчемный братец, которого вышибли из 2х команд и в футбол попал чисто случайно, можно сказать огромное спасибо баблу маме
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин отреагировал на информацию, что им интересуется «Рома». Игрок пополнил москвичей летом.
«Даже не хочу комментировать это», – сказал Кокорин ТАСС.
- Он не провел за команду ни матча.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- «Спартак» не исключил продажу Кокорина в Европу.