«Химки» подписали экс-нападающего сборной Белоруссии

Экс-форвард «Ференцвароша» Николай Сигневич стал игроком «Химок».

«Состав красно-чeрных пополнил белорусский нападающий Николай Сигневич. Футболист начал профессиональную карьеру в брестском «Динамо», где за два года вырос в одного из лучших бомбардиров чемпионата Белоруссии. В 2013-м году Николай Сигневич подписал контракт с БАТЭ, за который дебютировал в Лиге Чемпионов. После — провел один сезон в греческом «Платаньясе». Последним клубом Николая Сигневича перед переходом в «Химки» был венгерский «Ференцварош». Также на счету нападающего 15 матчей за сборную Белоруссии», – сообщается на сайте клуба.

«Для меня переход в Химки» — это новый этап и новые эмоции. РПЛ — это интересный для меня вызов. Я не так много играл в последнее время, поэтому соскучился по большим победам. Очень рад перейти сюда, биться за клуб и добиваться результата. В Венгрии у меня была спутниковая тарелка, и была возможность смотреть все матчи Российской Премьер-лиги — я следил за чемпионатом, в котором мне предстоит играть. Перед подписанием контракта успел пообщаться с главным тренером Дмитрием Гунько. Меня представили команде, и я познакомился с ребятами. Начинаю усиленно работать!» – прокомментировал Сигневич подписание контракта с подмосковным клубом.

28-летний игрок стал свободным агентом 3 сентября.