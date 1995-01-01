Трансфер защитника «Лиона» Тете в «Спартак» задерживают переговоры с Райолой

Голландцы совсем не приживаются в России. Правда, судя по фото, не такой он уж и голландец.
«Спартак» ведет работу по переходу правого защитника «Лиона» Кенни Тете. Ситуацию тормозят переговоры с агентом Мино Райолой.
«По «Спартаку» и Тете: сделка тормозит из-за переговоров с Мино Райолой. Есть шероховатости, которые руководство клуба надеется уладить в ближайшее время», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- 24-летний Тете стоит 5,5 миллиона евро.
- Тете – воспитанник «Аякса».
- «Спартак» лидирует в РПЛ.