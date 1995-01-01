Трансфер защитника «Лиона» Тете в «Спартак» задерживают переговоры с Райолой

«Спартак» ведет работу по переходу правого защитника «Лиона» Кенни Тете. Ситуацию тормозят переговоры с агентом Мино Райолой.

«По «Спартаку» и Тете: сделка тормозит из-за переговоров с Мино Райолой. Есть шероховатости, которые руководство клуба надеется уладить в ближайшее время», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.