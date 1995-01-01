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    Трансфер защитника «Лиона» Тете в «Спартак» задерживают переговоры с Райолой

    «Спартак» ведет работу по переходу правого защитника «Лиона» Кенни Тете. Ситуацию тормозят переговоры с агентом Мино Райолой.

    «По «Спартаку» и Тете: сделка тормозит из-за переговоров с Мино Райолой. Есть шероховатости, которые руководство клуба надеется уладить в ближайшее время», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • 24-летний Тете стоит 5,5 миллиона евро.
    • Тете – воспитанник «Аякса».
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1815

      Boeung777 33 минуты назад

      Голландцы совсем не приживаются в России. Правда, судя по фото, не такой он уж и голландец.

      0
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      Рейтинг: +10431

      derrik2000 59 минут назад

      Точно, значит, Лала в Спартак не перейдёт... (((

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