«Севилья» выкупила вратаря Буну. Он сделал семь сейвов в полуфинале ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»

«Севилья» объявила о трансфере голкипера Яссина Буну.

За какую сумму андалусийский клуб выкупил 29-летнего футболиста у «Жироны», пока неизвестно.

Контракт марокканца с «Севильей» рассчитан на четыре года.

Прошлый сезон Буну провел в «Севилье» на правах аренды.

На его счету 18 матчей и девять пропущенных голов.

В полуфинале Лиги Европы голкипер парировал семь ударов в исполнении игроков «Манчестер Юнайтед».