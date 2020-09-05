«Севилья» выкупила вратаря Буну. Он сделал семь сейвов в полуфинале ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»

«Севилья» объявила о трансфере голкипера Яссина Буну.
За какую сумму андалусийский клуб выкупил 29-летнего футболиста у «Жироны», пока неизвестно.
Контракт марокканца с «Севильей» рассчитан на четыре года.
- Прошлый сезон Буну провел в «Севилье» на правах аренды.
- На его счету 18 матчей и девять пропущенных голов.
- В полуфинале Лиги Европы голкипер парировал семь ударов в исполнении игроков «Манчестер Юнайтед».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Севильи»