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    «Севилья» выкупила вратаря Буну. Он сделал семь сейвов в полуфинале ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»

    «Севилья» объявила о трансфере голкипера Яссина Буну.

    За какую сумму андалусийский клуб выкупил 29-летнего футболиста у «Жироны», пока неизвестно.

    Контракт марокканца с «Севильей» рассчитан на четыре года.

    • Прошлый сезон Буну провел в «Севилье» на правах аренды.
    • На его счету 18 матчей и девять пропущенных голов.
    • В полуфинале Лиги Европы голкипер парировал семь ударов в исполнении игроков «Манчестер Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Севильи»

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