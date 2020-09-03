Дзюба с пенальти открыл счет в матче Россия – Сербия

Сборная России вышла вперед в матче первого тура группового этапа Лиги наций против Сербии.

На 48-й минуте счет открыл капитан российской национальной команды Артем Дзюба. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против Зелимхана Бакаева.

Игра проходит в Москве на «ВТБ Арене».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.