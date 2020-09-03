Дзюба с пенальти открыл счет в матче Россия – Сербия

Хряки, визг в студию!
Сборная России вышла вперед в матче первого тура группового этапа Лиги наций против Сербии.
На 48-й минуте счет открыл капитан российской национальной команды Артем Дзюба. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против Зелимхана Бакаева.
- Игра проходит в Москве на «ВТБ Арене».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
48' Артем на опыте развел вратаря и мяч. И тихо-тихо покатил в угол. 1:0 Россия pic.twitter.com/M2TwanLVSy— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2020