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    Дзюба с пенальти открыл счет в матче Россия – Сербия

    Сборная России вышла вперед в матче первого тура группового этапа Лиги наций против Сербии.

    На 48-й минуте счет открыл капитан российской национальной команды Артем Дзюба. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против Зелимхана Бакаева.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2020 22:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1708

      Puddle 1 час назад

      Хряки, визг в студию!

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