«Лестер» купил у «Аталанты» защитника Кастаня

Фланговый защитник Тимоти Кастань перешел из «Аталанты» в «Лестер».
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 21 миллион евро.
Контракт 24-летнего бельгийца с новым клубом рассчитан на пять сезонов.
- Кастань выступал за «Аталанту» с июля 2017 года.
- За три сезона фулбек забил восемь голов и сделал десять ассистов в 96 матчах.
- По информации журналиста Николо Скиры, в «Лестере» игрок будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
#WelcomeTimothy pic.twitter.com/Loi1xadjIQ— Leicester City (@LCFC) September 3, 2020