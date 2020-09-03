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    «Лестер» купил у «Аталанты» защитника Кастаня

    Фланговый защитник Тимоти Кастань перешел из «Аталанты» в «Лестер».

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 21 миллион евро.

    Контракт 24-летнего бельгийца с новым клубом рассчитан на пять сезонов.

    • Кастань выступал за «Аталанту» с июля 2017 года.
    • За три сезона фулбек забил восемь голов и сделал десять ассистов в 96 матчах.
    • По информации журналиста Николо Скиры, в «Лестере» игрок будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

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    Источник: Официальный сайт «Лестера»

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    03.09.2020 21:12
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