«Спартак» сыграет с ЦСКА 13 сентября, с «Зенитом» – 3 октября

РПЛ представила календарь матчей с 7-го по 10-й туры.

Следующий тур стартует 12 сентября игрой между «Тамбовом» и «Уфой». На следующий день состоится встреча ЦСКА – «Спартак».

Матч 9-го тура между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 27 сентября. В 10-м туре «Спартак» примет «Зенит» – этот матч запланирован на 3 октября.