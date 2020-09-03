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    «Спартак» сыграет с ЦСКА 13 сентября, с «Зенитом» – 3 октября

    РПЛ представила календарь матчей с 7-го по 10-й туры.

    Следующий тур стартует 12 сентября игрой между «Тамбовом» и «Уфой». На следующий день состоится встреча ЦСКА«Спартак».

    Матч 9-го тура между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 27 сентября. В 10-м туре «Спартак» примет «Зенит» – этот матч запланирован на 3 октября.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: -336

      Синитсосит 11 минут назад

      откуда взяться болелам то зинида, ни истории ни морали, ущербный клубешник в которого уже миллиард ввалили и толку ноль, как были неудачниками в европе, так и остались, лига чемпионов ждёт очередной зашквара питорского клуба, позор

      0
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      Рейтинг: +520

      Спартак гуно знают все 15 минут назад

      СпартаГу за 2 матча сделают "Хоботопластику".!.
      =))))

      1
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      Рейтинг: +1812

      Boeung777 29 минут назад

      Сочувствую зениту, что у него такие болельщики. Правда, надеюсь, что они не являются его болельщиками. А так, просто обычные дрочеры - кнопкотыки.

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      Рейтинг: +7997

      alarm > Boeung777 21 минуту назад

      ты сам, по-ходу, так теребонькал, что даже не смог правильно написать в своём нике боинг.

      1
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      Рейтинг: +6367

      alp 1 час назад

      желательно, чтобы проиграл в обоих матчах

      -3
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      ...
      Рейтинг: +7829

      Persona_non_Grata > alp 38 минут назад

      Что , уже ссытесь ? )))))

      -2
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      Рейтинг: +6367

      alp > Persona_non_Grata 37 минут назад

      это просто пожелание, расслабьтесь )))

      3
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      Рейтинг: +520

      Спартак гуно знают все > Persona_non_Grata 37 минут назад

      На вас, уже сым, о смеха.
      =)))

      1
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      Рейтинг: +7829

      Persona_non_Grata > alp 28 минут назад

      А я и не напрягался ))))))

      0
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      Рейтинг: +7997

      alarm 1 час назад

      заранее стыдно за косорылых!

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