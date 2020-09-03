«Спартак» сыграет с ЦСКА 13 сентября, с «Зенитом» – 3 октября

откуда взяться болелам то зинида, ни истории ни морали, ущербный клубешник в которого уже миллиард ввалили и толку ноль, как были неудачниками в европе, так и остались, лига чемпионов ждёт очередной зашквара питорского клуба, позор
РПЛ представила календарь матчей с 7-го по 10-й туры.
Следующий тур стартует 12 сентября игрой между «Тамбовом» и «Уфой». На следующий день состоится встреча ЦСКА – «Спартак».
Матч 9-го тура между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 27 сентября. В 10-м туре «Спартак» примет «Зенит» – этот матч запланирован на 3 октября.
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— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020