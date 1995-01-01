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    Игуаин близок к переходу из «Ювентуса» в «Интер» Майами

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в скором времени сменит команду.

    Как сообщает Football Italia, аргентинский футболист продолжит карьеру в «Интере». С клубом из Майами он уже согласовал двухлетний контракт.

    Сейчас форвард ведет переговоры с «Ювентусом» о досрочном расторжении договора, рассчитанного до июня 2021 года.

    • Игуаин забил 66 голов и сделал 16 ассистов в 149 матчах в составе туринской команды.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1722

      Dizayner 18 минут назад

      Бэкхем сейчас всех отыгравших и ненужных игроков собирать будет и создаст МЛС монстра со старой гвардией

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      Рейтинг: +18099

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С этим весом ему место только в Майами.

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