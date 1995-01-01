Игуаин близок к переходу из «Ювентуса» в «Интер» Майами

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в скором времени сменит команду.

Как сообщает Football Italia, аргентинский футболист продолжит карьеру в «Интере». С клубом из Майами он уже согласовал двухлетний контракт.

Сейчас форвард ведет переговоры с «Ювентусом» о досрочном расторжении договора, рассчитанного до июня 2021 года.