Журналист Фальк: Хаверц прошел медосмотр для «Челси»

То что делает Челси в этом году очень нравится!
Надеюсь будет жарко в АПЛ!
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц в ближайшее время станет игроком «Челси».
По информации главы футбольного отдела Sport Bild Кристиана Фалька, футболист уже прошел медицинское обследование для нового клуба.
Процедура состоялась в Лондоне в минувшее воскресенье.
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Хаверца 80 миллионов евро + бонусы.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 199,8 тысячи подписчиков.