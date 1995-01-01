Журналист Фальк: Хаверц прошел медосмотр для «Челси»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц в ближайшее время станет игроком «Челси».

По информации главы футбольного отдела Sport Bild Кристиана Фалька, футболист уже прошел медицинское обследование для нового клуба.

Процедура состоялась в Лондоне в минувшее воскресенье.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Хаверца 80 миллионов евро + бонусы.