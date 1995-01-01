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    Журналист Фальк: Хаверц прошел медосмотр для «Челси»

    Полузащитник «Байера» Кай Хаверц в ближайшее время станет игроком «Челси».

    По информации главы футбольного отдела Sport Bild Кристиана Фалька, футболист уже прошел медицинское обследование для нового клуба.

    Процедура состоялась в Лондоне в минувшее воскресенье.

    Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Хаверца 80 миллионов евро + бонусы.

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    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 199,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      MrConstantine 2 минуты назад

      То что делает Челси в этом году очень нравится!
      Надеюсь будет жарко в АПЛ!

      0
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      Рейтинг: +37

      BlackMurderDeco 28 минут назад

      Шикарное приобретение

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