Metaratings: Алексей Миранчук вылетел в Италию на медосмотр для «Аталанты»

блага и настоящая радость, что лучшие игроки, хм, русские, переходят в сильные чемпионаты и в очень хорошие команды
Полузащитник Алексей Миранчук отправился в Италию. Там он должен подписать контракт с «Аталантой».
Завтра, 2 сентября, россиянин пройдет медосмотр, информирует Metaratings. Сегодня, 1 сентября, Миранчук обратился к фанатам «Локомотива».
- Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
- Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.
- «Аталанта» в минувшем сезоне Серии А финишировала третьей.