Metaratings: Алексей Миранчук вылетел в Италию на медосмотр для «Аталанты»

Полузащитник Алексей Миранчук отправился в Италию. Там он должен подписать контракт с «Аталантой».

Завтра, 2 сентября, россиянин пройдет медосмотр, информирует Metaratings. Сегодня, 1 сентября, Миранчук обратился к фанатам «Локомотива».