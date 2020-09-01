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    Metaratings: Алексей Миранчук вылетел в Италию на медосмотр для «Аталанты»

    Полузащитник Алексей Миранчук отправился в Италию. Там он должен подписать контракт с «Аталантой».

    Завтра, 2 сентября, россиянин пройдет медосмотр, информирует Metaratings. Сегодня, 1 сентября, Миранчук обратился к фанатам «Локомотива».

    • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.
    • «Аталанта» в минувшем сезоне Серии А финишировала третьей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Metaratings

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    01.09.2020 23:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +830

      elessar arnor 1 час назад

      блага и настоящая радость, что лучшие игроки, хм, русские, переходят в сильные чемпионаты и в очень хорошие команды

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