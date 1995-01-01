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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Радимов: «Игроки «Зенита» выхолощены до предела. Но это нормально, вон даже Месси устал!»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал последние матчи «Зенита».

    «Игроки выхолощены до предела. Физически очень тяжело, когда ты выигрываешь три титула и постоянно выходишь на матчи без каких-либо остановок. Из-за этого случается банальное опустошение, находиться на пике невозможно. Где-то не хватает скоростей, где-то эмоций. Ну и надо признать, что ни «Динамо», ни «Локомотив» не играли с «Зенитом» в открытый футбол, а очень крепко зарылись в свою оборону.

    Разумеется, также возникает вопрос распределения тренировочного и игрового времени. Многим молодым действительно надо дать возможность проявить себя. Команда явно меняется. Да, например, особенно видно, что Дзюба вымотан. Все говорят, что он сейчас слишком уставший и «не тот». Но это нормально для человека, вон даже Месси устал!» — сказал Радимов.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии19
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      Рейтинг: +107

      FCLM_FCRM 33 минуты назад

      "Физически очень тяжело, когда ты выигрываешь три титула"- а это вообще за уши притянутый факт. И именно из-за этого Локомотив ударил в створ ворот Зенита 2 раза, а Зенит ни разу?

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      Рейтинг: +3791

      Каратель 52 минуты назад

      А Буланов по всей видимости не ввхолощен,не уста совсем ведь только языком молотит.нет бы "вырастить" футболистов для основы,а он просто балобол

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      Рейтинг: +991

      Валерий2705 1 час назад

      Европейские клубы выходят и ничего, а график ещё жестче с поздними стадиями еврокубков. Нет поставленной игры ни у одного российского клуба, всё через хилую физуху и забросы, кто кого перебегает и перелупит. А хилую, потому как в Европе такая физуха не о чем и к концу матча с нормальными клубами все дохлые, а предложить больше нечего.

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      Рейтинг: +11318

      Garrincha58 1 час назад

      уберите тренера физрука и всё будет нормально, а с ним пусть валят Дзюба Ерохин Сутормин Кузяев и естественно пора на пенсию Жиркову он просто элементарно уже не может убежав к бровке соперника вернуться обратно зачем такие игроки нужны в коллекции когда есть молодые парни голодные и не выхолощенные как бедный Радимов уже совсем не может сходить в Вимос и купить себе вагонку

      0
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      Рейтинг: +12807

      silver29 1 час назад

      Буланов точно в школе учился ? Он знает значение слова "выхолощенный". Несколько раз это набор букв перечитал, куда тут это слово вставить по смыслу. Для **** поклонников сенита, это слово означает лишение творческой силы, но ни как ни физической.

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      Рейтинг: +2197

      neveldomha > silver29 1 час назад

      Фамилия Владислава - Радимов, равно как и у тебя есть фамилия, данная тебе родителями. Не думаю, что ты будешь доволен, если ее кто-то намеренно перепутает или исказит. А "банальное опустошение" - и есть ничто иное, как итог этого самого выхолащивания.

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      Рейтинг: -151

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Шлюба всех вымотал в раздевалке.

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      Рейтинг: +9570

      Skull_Boy 1 час назад

      Как-то стремно за Зенит

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      Рейтинг: -259

      зинет недоклуб 1 час назад

      вадик буланов иди проспись уже алкаш доный и хватит боярышник пить уже позорище зинета ты как игрок был дно такой же тренер

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      Рейтинг: +39

      KPCCБОМЖ 1 час назад

      А вот мы, КПССовцы, работаем ртами и дуплами днем и ночью, и не выхолащиваемся.

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      Рейтинг: +3924

      KPCCSPB > KPCCБОМЖ 1 час назад

      Мать навести свою лучше, а то её могилу всю обосрали, откопали и её обоссали, ******, и теперь она гниёт на травке

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      Рейтинг: +122

      Dmitriy 71 > KPCCSPB 18 минут назад

      Над родителями глумится только такая мразь как ты может Ублюдок.

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      Рейтинг: +122

      Dmitriy 71 > KPCCSPB 18 минут назад

      Я бы тебе урод твою башку на кол посадил. задрот.

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      Рейтинг: +3924

      KPCCSPB > Dmitriy 71 14 минут назад

      Перхоть ***********, в тебе здоровья, только чтобы х у й поднять чужой, и в рот затолкать себе его. Бойцы комнатные, ты ситцацию знаешь? Причины? Базаришь тут сидишь, а по факту, первый на слив потом, тампаксы розовенькие

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      Рейтинг: +6

      Грусть на Неве 1 час назад

      Странно, что Радимов про зенит заговорил? Он, между прочим, тайный фан красно-белых, ни одной новости из Москвы не пропускает!
      Но у нас все болельщики именно такие(

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