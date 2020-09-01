Радимов: «Игроки «Зенита» выхолощены до предела. Но это нормально, вон даже Месси устал!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал последние матчи «Зенита».

«Игроки выхолощены до предела. Физически очень тяжело, когда ты выигрываешь три титула и постоянно выходишь на матчи без каких-либо остановок. Из-за этого случается банальное опустошение, находиться на пике невозможно. Где-то не хватает скоростей, где-то эмоций. Ну и надо признать, что ни «Динамо», ни «Локомотив» не играли с «Зенитом» в открытый футбол, а очень крепко зарылись в свою оборону.

Разумеется, также возникает вопрос распределения тренировочного и игрового времени. Многим молодым действительно надо дать возможность проявить себя. Команда явно меняется. Да, например, особенно видно, что Дзюба вымотан. Все говорят, что он сейчас слишком уставший и «не тот». Но это нормально для человека, вон даже Месси устал!» — сказал Радимов.