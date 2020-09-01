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  • Радимов: «Игроки «Зенита» выхолощены до предела. Но это нормально, вон даже Месси устал!»

Радимов: «Игроки «Зенита» выхолощены до предела. Но это нормально, вон даже Месси устал!»

1 сентября 2020, 13:54
24

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал последние матчи «Зенита».

«Игроки выхолощены до предела. Физически очень тяжело, когда ты выигрываешь три титула и постоянно выходишь на матчи без каких-либо остановок. Из-за этого случается банальное опустошение, находиться на пике невозможно. Где-то не хватает скоростей, где-то эмоций. Ну и надо признать, что ни «Динамо», ни «Локомотив» не играли с «Зенитом» в открытый футбол, а очень крепко зарылись в свою оборону.

Разумеется, также возникает вопрос распределения тренировочного и игрового времени. Многим молодым действительно надо дать возможность проявить себя. Команда явно меняется. Да, например, особенно видно, что Дзюба вымотан. Все говорят, что он сейчас слишком уставший и «не тот». Но это нормально для человека, вон даже Месси устал!» — сказал Радимов.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит-2 Зенит Месси Лионель Радимов Владислав
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1598957983
От выхолощенности даже атакуют Азмуна сзади.)
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Грусть на Неве
1598958621
Странно, что Радимов про зенит заговорил? Он, между прочим, тайный фан красно-белых, ни одной новости из Москвы не пропускает! Но у нас все болельщики именно такие(
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KPCCБОМЖ
1598958678
А вот мы, КПССовцы, работаем ртами и дуплами днем и ночью, и не выхолащиваемся.
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Каратель помойников
1598961459
А Буланов по всей видимости не ввхолощен,не уста совсем ведь только языком молотит.нет бы "вырастить" футболистов для основы,а он просто балобол
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Korsar_03
1598962599
"Физически очень тяжело, когда ты выигрываешь три титула"- а это вообще за уши притянутый факт. И именно из-за этого Локомотив ударил в створ ворот Зенита 2 раза, а Зенит ни разу?
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Avenger_93
1598965936
Ну сравнивать конфетку и гавно только может неполноценный
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NewLife
1598970044
Сравнить зюбу с Месси, это все равно, что сравнить Радимова с Эйнштейном.
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Волька
1598971568
Опять пернул недоразвитый
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evgevg13
1598974912
В любой команде бывает спад, даже если на скамейке ещё два состава сидит. Всё дело в тренерском штабе, которые должны постоянно морально мотивировать футболистов.
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Кузьмич на трибуне
1598980031
Бедненькие футболистики. Они устали . Так в чём проблема? вы три месяца сидели на карантине. месяц побегали и и опять две недели отпуска. За три недели 6 игр. Хочу заметить , что игра не 8ми часовой рабочий день с лопатой и носилками. Ребята устали зарабатывать миллионы. У них уже поехала крыша от тех денег , что они получают. А что они ещё умеют? Могут стоять у станков по 8 часов и получая зарплату 30-40 т.р.? Нет не могут, и никто им больше 20 т.р. не будет платить. Может у них хорошие водительские способности? может они могут быть дальнобойщиками? Ну скажем от Питера до Владивостока, потом в Магадан, потом в Хабаровск, потом в Норильск, потом в Барнаул, потом в Сочи. Ну что мяченоги осилите такой труд? Прямо бедных загоняли. Устали бегать по полю, можете ехать на Таймыр или Ямал, там у газпрома хорошие зарплаты.
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