«Тоттенхэм» в качестве видеопрезентации Доэрти показал, как он удаляет твиты об «Арсенале»

«Тоттенхэм» сделал видеопрезентацию для правого защитника Мэтта Доэрти. Раньше он был болельщиком «Арсенала» и оставлял соответствующие посты в твиттере.

На видео показано смущение Доэрти этими твитами и то, как он их удаляет. В финале игрок сделал акцент на логотип «Тоттенхэма».

Доэрти выступал за «Вулверхэмптон» с 2013 года.

В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил четыре гола, сделал три результативные передачи.

Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

«Тоттенхэм» купил защитника Доэрти. Он будет играть под вторым номером