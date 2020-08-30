«Тоттенхэм» в качестве видеопрезентации Доэрти показал, как он удаляет твиты об «Арсенале»

«Тоттенхэм» сделал видеопрезентацию для правого защитника Мэтта Доэрти. Раньше он был болельщиком «Арсенала» и оставлял соответствующие посты в твиттере.
На видео показано смущение Доэрти этими твитами и то, как он их удаляет. В финале игрок сделал акцент на логотип «Тоттенхэма».
- Доэрти выступал за «Вулверхэмптон» с 2013 года.
- В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил четыре гола, сделал три результативные передачи.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
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«Тоттенхэм» купил защитника Доэрти. Он будет играть под вторым номером
Источник: твиттер «Тоттенхэма»