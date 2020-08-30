«Тоттенхэм» в качестве видеопрезентации Доэрти показал, как он удаляет твиты об «Арсенале»

«Тоттенхэм» сделал видеопрезентацию для правого защитника Мэтта Доэрти. Раньше он был болельщиком «Арсенала» и оставлял соответствующие посты в твиттере.

На видео показано смущение Доэрти этими твитами и то, как он их удаляет. В финале игрок сделал акцент на логотип «Тоттенхэма».

Доэрти выступал за «Вулверхэмптон» с 2013 года.

В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил четыре гола, сделал три результативные передачи.

Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Тоттенхэм» купил защитника Доэрти. Он будет играть под вторым номером