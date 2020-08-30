«Тоттенхэм» купил защитника Доэрти. Он будет играть под вторым номером

«Тоттенхэм» объявил о покупке правого защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти. Контракт рассчитан до 2024 года.
Ориентировочная стоимость сделки – 15 миллионов фунтов стерлингов. Доэрти 28 лет, трофеев по ходу карьеры он не брал.
- Доэрти выступал за «Вулверхэмптон» с 2013 года.
- В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил четыре гола, сделал три результативные передачи.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
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Источник: твиттер «Тоттенхэма»