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    «РБ-Спорт»: «Химки» подпишут белоруса Павловца и казахстанца Куата

    «Химки» во время паузы на матчи сборных подпишут как минимум двух футболистов, утверждает «Р-Спорт». Первый из них – опорный полузащитник из Казахстана Исламбек Куат.

    Также планируется переход из белорусского «Динамо-Брест» 24-летнего центрального защитника Александра Павловца.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Последним клубом Куата был «Оренбург».
    • Павловец дважды брал чемпионат Белоруссии.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +709

      Олег1204 1 час назад

      Охркненный лимит, нормальных игроков приходится сливать, зато теперь всяким днарям можно тащить всяких второсортных легов из СНГ

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