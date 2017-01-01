«РБ-Спорт»: «Химки» подпишут белоруса Павловца и казахстанца Куата

Охркненный лимит, нормальных игроков приходится сливать, зато теперь всяким днарям можно тащить всяких второсортных легов из СНГ
«Химки» во время паузы на матчи сборных подпишут как минимум двух футболистов, утверждает «Р-Спорт». Первый из них – опорный полузащитник из Казахстана Исламбек Куат.
Также планируется переход из белорусского «Динамо-Брест» 24-летнего центрального защитника Александра Павловца.
- «Химки» идут в зоне вылета.
- Последним клубом Куата был «Оренбург».
- Павловец дважды брал чемпионат Белоруссии.