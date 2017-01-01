«РБ-Спорт»: «Химки» подпишут белоруса Павловца и казахстанца Куата

«Химки» во время паузы на матчи сборных подпишут как минимум двух футболистов, утверждает «Р-Спорт». Первый из них – опорный полузащитник из Казахстана Исламбек Куат.

Также планируется переход из белорусского «Динамо-Брест» 24-летнего центрального защитника Александра Павловца.