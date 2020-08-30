«Астон Вилла» планирует за 10 миллионов купить вратаря «Арсенала» Мартинеса

Спасшаяся в последнем туре прошлого сезона от вылета из АПЛ «Астон Вилла» готовит предложение о покупке вратаря «Арсенала» Эмилиано Мартинеса. The Independent пишет, что бирмингемцы готовы отдать 10 миллионов фунтов стерлингов.
Планируется, что основным вратарем «Арсенала» в новом сезоне будет немец Бернд Лено, часть прошлой кампании пропустивший из-за травмы.
- В прошлом сезоне АПЛ Мартинес провел девять матчей.
- Аргентинец находится в системе «Арсенала» с 2010 года.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Источник: The Independent