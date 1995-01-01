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    «Астон Вилла» планирует за 10 миллионов купить вратаря «Арсенала» Мартинеса

    Спасшаяся в последнем туре прошлого сезона от вылета из АПЛ «Астон Вилла» готовит предложение о покупке вратаря «Арсенала» Эмилиано Мартинеса. The Independent пишет, что бирмингемцы готовы отдать 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Планируется, что основным вратарем «Арсенала» в новом сезоне будет немец Бернд Лено, часть прошлой кампании пропустивший из-за травмы.

    • В прошлом сезоне АПЛ Мартинес провел девять матчей.
    • Аргентинец находится в системе «Арсенала» с 2010 года.
    • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

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    Источник: The Independent

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