«Астон Вилла» планирует за 10 миллионов купить вратаря «Арсенала» Мартинеса

Спасшаяся в последнем туре прошлого сезона от вылета из АПЛ «Астон Вилла» готовит предложение о покупке вратаря «Арсенала» Эмилиано Мартинеса. The Independent пишет, что бирмингемцы готовы отдать 10 миллионов фунтов стерлингов.

Планируется, что основным вратарем «Арсенала» в новом сезоне будет немец Бернд Лено, часть прошлой кампании пропустивший из-за травмы.