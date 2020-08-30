Зелимхан Бакаев: «Солтмурад после гола ЦСКА показал ромбик? Он показал, что помнит свои истоки. Спартаковское в нем живет и будет жить»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев объяснил, почему его брат Солтмурад показал ромбик после гола за «Рубин» в ворота ЦСКА. Это случилось на прошлой неделе.
«Он забил гол нашему принципиальному сопернику. Он показал, что помнит свои истоки. Сколько лет он провел в «Спартаке»... Спартаковское в нем живет и будет жить», – сказал спартаковец.
- «Рубин» купил игрока зимой у «Спартака».
- Бакаев провел за команду 15 матчей в РПЛ, забил два гола.
- «Спартак» лидирует в таблице.
Источник: ютуб-канал «Спартака»