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    Джикия, Зобнин, Бакаев прибыли в расположение сборной после победы над «Арсеналом»

    Сборная России продолжает собираться перед сентябрьскими матчами Лиги наций. В Новогорск приехали игроки «Спартака»: Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев. Фото доступно ниже.

    Несколько часов назад они победили «Арсенал» в шестом туре РПЛ со счетом 2:1.

    • Сборная уже провела тренировку на этом сборе.
    • 3 сентября россияне сыграют в Москве с Сербией.
    • Сборная России не выступает с ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    29.08.2020 22:25
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