Джикия, Зобнин, Бакаев прибыли в расположение сборной после победы над «Арсеналом»

Сборная России продолжает собираться перед сентябрьскими матчами Лиги наций. В Новогорск приехали игроки «Спартака»: Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев. Фото доступно ниже.

Несколько часов назад они победили «Арсенал» в шестом туре РПЛ со счетом 2:1.