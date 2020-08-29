Джикия, Зобнин, Бакаев прибыли в расположение сборной после победы над «Арсеналом»

Сборная России продолжает собираться перед сентябрьскими матчами Лиги наций. В Новогорск приехали игроки «Спартака»: Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев. Фото доступно ниже.
Несколько часов назад они победили «Арсенал» в шестом туре РПЛ со счетом 2:1.
- Сборная уже провела тренировку на этом сборе.
- 3 сентября россияне сыграют в Москве с Сербией.
- Сборная России не выступает с ноября.
Футболисты @fcsm_official приехали после игры @premierliga в Новогорск. Уставшие, но довольные pic.twitter.com/Fo9AmTl2yv— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020