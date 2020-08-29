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  • Тедеско: «Возможно, «Спартак» в матче с «Арсеналом» заслуживал ничьей»

Тедеско: «Возможно, «Спартак» в матче с «Арсеналом» заслуживал ничьей»

29 августа 2020, 21:15
15

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил перед прессой после матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Москвичи победили, уступая в счете по ходу встречи.

«Работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив и прекрасная команда. Мы много от них требуем, но они выполняют всe. Они выдержали тяжeлый и плотный график. У нас отличные врачи. Они рвутся на поле помогать травмированным. Эти победы — заслуга всего клуба, а не меня одного.

На таблицу смотреть рано. Будем смотреть в мае. Хотим идти от игры к игре и стараться выигрывать все матчи. Сегодня мы выиграли непростой матч. Счeт на табло. Вспоминаю матч с «Сочи», который мы должны были выигрывать, но не выиграли. А тут выиграли, хотя, возможно, заслуживали ничьей», – сказал немец.

  • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
  • «Арсенал» занимает 11-е место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Арсенал Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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"supermax"
1598725339
проблемы с нервами лесового - проблемы всей команды арсенал....но не наши
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ivany4
1598725664
Нервы нервами, ситуацию достойно оценил. Будем надеяться, что после перерыва команда будет играть стабильно и интересно.
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derrik2000
1598727049
Да уж. Судя по тому, как "играли", ничья была бы более справедливым результатом. P.S. А так проблему для самолюбия Зенита создали: они сейчас будут рваться разгромить Локомотив. )
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Fancyfall
1598728326
думаю, можно арсеналу спасибо за пропущенный гол сказать, последовавшая мобилизация команды позвонила забить и с игры, и со стандарта
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MDAR
1598729424
А вообще Тедеску адекватный человек. Он не говорит того чего не было и не говорит того чего не было, тоесть говорит по чесноку. Он становится похож на Карерру и меня это радует.
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NewLife
1598730637
Я бы тоже хотел, чтобы за Сочи дали 3 очка, а за Арсенал - одно, было бы честно, чтобы синитовские блатные имели меньше очков.
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житель СПб
1598732265
Опа! А что ж ты так бился на бровке, аж до желтой карточки? Что ж праздновал так, будто Чемп выиграл? Не верю.
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КаДеС
1598734064
Адекватный человек. Надеюсь, сможет сформировать хорошую команду.
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paracetamol
1598773402
Тедеско: «Возможно, «Спартак» в матче с «Арсеналом» заслуживал ничьей, но судья помог, спасибо ему!»
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zigbert
1598787577
Красивой победу не назовешь но надо отдать должное игрокам, которые сумели переломить ход матча, одержав волевую победу.
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