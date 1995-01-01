Тедеско: «Возможно, «Спартак» в матче с «Арсеналом» заслуживал ничьей»

Да уж.
Судя по тому, как "играли", ничья была бы более справедливым результатом.
P.S. А так проблему для самолюбия Зенита создали: они сейчас будут рваться разгромить Локомотив. )
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил перед прессой после матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Москвичи победили, уступая в счете по ходу встречи.
«Работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив и прекрасная команда. Мы много от них требуем, но они выполняют всe. Они выдержали тяжeлый и плотный график. У нас отличные врачи. Они рвутся на поле помогать травмированным. Эти победы — заслуга всего клуба, а не меня одного.
На таблицу смотреть рано. Будем смотреть в мае. Хотим идти от игры к игре и стараться выигрывать все матчи. Сегодня мы выиграли непростой матч. Счeт на табло. Вспоминаю матч с «Сочи», который мы должны были выигрывать, но не выиграли. А тут выиграли, хотя, возможно, заслуживали ничьей», – сказал немец.
- «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
- В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
- «Арсенал» занимает 11-е место.