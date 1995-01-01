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    Тедеско: «Возможно, «Спартак» в матче с «Арсеналом» заслуживал ничьей»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил перед прессой после матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Москвичи победили, уступая в счете по ходу встречи.

    «Работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив и прекрасная команда. Мы много от них требуем, но они выполняют всe. Они выдержали тяжeлый и плотный график. У нас отличные врачи. Они рвутся на поле помогать травмированным. Эти победы — заслуга всего клуба, а не меня одного.

    На таблицу смотреть рано. Будем смотреть в мае. Хотим идти от игры к игре и стараться выигрывать все матчи. Сегодня мы выиграли непростой матч. Счeт на табло. Вспоминаю матч с «Сочи», который мы должны были выигрывать, но не выиграли. А тут выиграли, хотя, возможно, заслуживали ничьей», – сказал немец.

    • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
    • «Арсенал» занимает 11-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10381

      derrik2000 2 минуты назад

      Да уж.
      Судя по тому, как "играли", ничья была бы более справедливым результатом.

      P.S. А так проблему для самолюбия Зенита создали: они сейчас будут рваться разгромить Локомотив. )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6329

      ivany4 25 минут назад

      Нервы нервами, ситуацию достойно оценил.
      Будем надеяться, что после перерыва команда будет играть стабильно и интересно.

      2
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      Рейтинг: +3947

      "supermax" 31 минуту назад

      проблемы с нервами лесового - проблемы всей команды арсенал....но не наши

      4
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