«Локомотив» накануне предложил Алексею Миранчуку новый контракт с зарплатой 4 миллиона в год. В «Аталанте» у него будет 2 миллиона

Вчера, 27 августа, «Локомотив» предложил полузащитнику Алексею Миранчуку новый трехлетний контракт. В нем содержалась зарплата 4 миллиона евро в год, информирует «РБ-Спорт». Игрок отказал, поскольку настроен на отъезд в Италию.
Вскоре Миранчук должен подписать контракт с «Аталантой», где будет получать 2 миллиона евро в год.
- Миранчук – воспитанник «Локо».
- За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»