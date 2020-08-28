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  • «Локомотив» накануне предложил Алексею Миранчуку новый контракт с зарплатой 4 миллиона в год. В «Аталанте» у него будет 2 миллиона

«Локомотив» накануне предложил Алексею Миранчуку новый контракт с зарплатой 4 миллиона в год. В «Аталанте» у него будет 2 миллиона

28 августа 2020, 20:08
9

Вчера, 27 августа, «Локомотив» предложил полузащитнику Алексею Миранчуку новый трехлетний контракт. В нем содержалась зарплата 4 миллиона евро в год, информирует «РБ-Спорт». Игрок отказал, поскольку настроен на отъезд в Италию.

Вскоре Миранчук должен подписать контракт с «Аталантой», где будет получать 2 миллиона евро в год.

  • Миранчук – воспитанник «Локо».
  • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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Garrincha58
1598634950
если правда то он никуда не дёрнется вот такие у нас зарплаты которые портят игроков что в Зените что в Локо а толку то что в ЛЧ их имеют и иметь будут ещё долго пока всю систему не поменяют
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Томик
1598637517
За три года заработать 12 миллионов в Москве, никуда не уезжая и ни с кем не расставаясь, и за пять - заработать 10, переселившись в деревню. Деревня итальянская, правда, но готов ли сам Лёша к такому повороту в жизни - вопрос.
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Синитсосит
1598638089
владельцы сволота, могли бы из уважения отпустить игрока поиграть в италии, мечта же его, вернулся бы через 3 годика, но нет, испытывают на бабло, кочегары долбаные
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Александ1982
1598642290
значит опять цены на проезд по железной дороге поднимут)))
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alp
1598644690
В европе нашим вряд ли будут платить как у нас. тем больше уважения миранчуку. пусь попробует.. если получится, то окупить понижение очень скоро.. ну а не получится - вернется в рпл... и окупит понижение в два раза..
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rash1959
1598696594
Уверен, что бумажки с цифрами возьмут верх. РЖД ещё "нарисует", не из своего же кармана берут, пару сотен на каждый проданный билет накинут, и новая строчка в посадочном, типа "лёхе на жизнь"
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