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    «Локомотив» накануне предложил Алексею Миранчуку новый контракт с зарплатой 4 миллиона в год. В «Аталанте» у него будет 2 миллиона

    Вчера, 27 августа, «Локомотив» предложил полузащитнику Алексею Миранчуку новый трехлетний контракт. В нем содержалась зарплата 4 миллиона евро в год, информирует «РБ-Спорт». Игрок отказал, поскольку настроен на отъезд в Италию.

    Вскоре Миранчук должен подписать контракт с «Аталантой», где будет получать 2 миллиона евро в год.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1724

      Александ1982 23 минуты назад

      значит опять цены на проезд по железной дороге поднимут)))

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      Рейтинг: +593

      ФК Пупсик 1 час назад

      Дальше как обычно - посмотрит на футбол со скамейки, да и рванет к федуну за баблом мазутным!

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      Рейтинг: -295

      Синитсосит 1 час назад

      владельцы сволота, могли бы из уважения отпустить игрока поиграть в италии, мечта же его, вернулся бы через 3 годика, но нет, испытывают на бабло, кочегары долбаные

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      Рейтинг: +3836

      Томик 1 час назад

      За три года заработать 12 миллионов в Москве, никуда не уезжая и ни с кем не расставаясь, и за пять - заработать 10, переселившись в деревню. Деревня итальянская, правда, но готов ли сам Лёша к такому повороту в жизни - вопрос.

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      Рейтинг: -295

      Синитсосит > Томик 1 час назад

      бабки оч большие, но мечта есть мечта, человек понимает, ща не уедет, останется как дзюба и придётся драть азмуна, даи 10 лямов даже за 5 лет большие бабки , это 12 мультов в месяц, без рекламы и сборной, короче много

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      Рейтинг: +3836

      Томик > Синитсосит 1 час назад

      Канеш много. Кому-то и за жизнь не заработать и годовую зарплату. С этим трудно поспорить. Просто у него есть выбор. И готов ли он к отъезду в Аталанту на 5 лет? Да и так ли выглядела его мечта...

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      Рейтинг: +11273

      Garrincha58 2 часа назад

      если правда то он никуда не дёрнется вот такие у нас зарплаты которые портят игроков что в Зените что в Локо а толку то что в ЛЧ их имеют и иметь будут ещё долго пока всю систему не поменяют

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      Рейтинг: +593

      ФК Пупсик > Garrincha58 1 час назад

      Больше всех в спартаке зарплаты!

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      Рейтинг: +5420

      Hektor 84 > ФК Пупсик 1 час назад

      Ты сказочный п и з д а б о л

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      Рейтинг: +2080

      Genz 2 часа назад

      Играют в рпл ради бабок.
      Леха попутал пути

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      Рейтинг: +85

      FCLM_FCRM > Genz 2 часа назад

      Русским по белому написано, что он отказался.

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