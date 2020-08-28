«Локомотив» накануне предложил Алексею Миранчуку новый контракт с зарплатой 4 миллиона в год. В «Аталанте» у него будет 2 миллиона

Вчера, 27 августа, «Локомотив» предложил полузащитнику Алексею Миранчуку новый трехлетний контракт. В нем содержалась зарплата 4 миллиона евро в год, информирует «РБ-Спорт». Игрок отказал, поскольку настроен на отъезд в Италию.

Вскоре Миранчук должен подписать контракт с «Аталантой», где будет получать 2 миллиона евро в год.