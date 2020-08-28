ЦСКА не интересуется полузащитником «Спортинга» Палиньей

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Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов опроверг слухи о желании клуба купить полузащитника «Спортинга» Жоау Палинью.
«ЦСКА не интересуется этим игроком», – сказал Аксенов.
- Палинья – воспитанник «Спортинга».
- Последние два сезона футболист провел в аренде в «Браге», сыграл 76 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.