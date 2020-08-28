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    ЦСКА не интересуется полузащитником «Спортинга» Палиньей

    Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов опроверг слухи о желании клуба купить полузащитника «Спортинга» Жоау Палинью.

    «ЦСКА не интересуется этим игроком», – сказал Аксенов.

    • Палинья – воспитанник «Спортинга».
    • Последние два сезона футболист провел в аренде в «Браге», сыграл 76 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5

      tacrignswispum 1 час назад

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      Рейтинг: +12570

      vladimir-7 1 час назад

      Вот теперь стало всё на свои места, а то какие-то мысли журналистов были.

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      Рейтинг: +1880

      SunRomeS 1 час назад

      Главное, что покупать начали игроков, а не в аренду брать или за 3 копейки абы кого, лишь бы было!))
      Все остальное отдадим на откуп нерадивым журналистам.

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      Рейтинг: +18045

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      То интересуется ЦСКА, то не интересуется, прямо ромашка какая-то.)

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      Рейтинг: +188

      Dr.Metal > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это лучше чем про Кинкадзе читать каждый день

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