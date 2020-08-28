A Bola: ЦСКА согласился заплатить 12 миллионов за Палинью

Ну Кони приятно, уделяют! Разошлись, рад, за здоровую конкуренцию! Зенит Чемпион!
Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья может в скором времени стать игроком ЦСКА.
По информации A Bola, московский клуб дал согласие на покупку португальского хавбека за 12 миллионов евро.
Ожидается, что сделку официально оформят уже на следующей неделе.
- Палинья – воспитанник «Спортинга».
- Последние два сезона футболист провел в аренде в «Браге», сыграл 76 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.