A Bola: ЦСКА согласился заплатить 12 миллионов за Палинью

Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья может в скором времени стать игроком ЦСКА.

По информации A Bola, московский клуб дал согласие на покупку португальского хавбека за 12 миллионов евро.

Ожидается, что сделку официально оформят уже на следующей неделе.