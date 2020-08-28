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    A Bola: ЦСКА согласился заплатить 12 миллионов за Палинью

    Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья может в скором времени стать игроком ЦСКА.

    По информации A Bola, московский клуб дал согласие на покупку португальского хавбека за 12 миллионов евро.

    Ожидается, что сделку официально оформят уже на следующей неделе.

    • Палинья – воспитанник «Спортинга».
    • Последние два сезона футболист провел в аренде в «Браге», сыграл 76 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +133

      Rtu 1 час назад

      Ну Кони приятно, уделяют! Разошлись, рад, за здоровую конкуренцию! Зенит Чемпион!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +341

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Лучший вариант был бы Тен Копмейнерс из АЗ, на трансфермаркете - 14,5 млн €.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1739

      Чермындыр > Радио1000шумеров 1 час назад

      за него заломят не меньше 20-ки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      CF Kellevro 2 часа назад

      Эджуке вроде перейдёт уже, но опорника пока так и не купили хз купят ли теперь и так уже 4 человека купили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +106

      CF Kellevro 2 часа назад

      Утка очередная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      CF Kellevro 2 часа назад

      Аксёнов опроверг интерес к Полинье.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2531

      Dgad 2 часа назад

      Приятно читать такие новости, хоть скамейка появляется, а то усилить игру некем было)

      1
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      Рейтинг: +1612

      FENIX-SL > Dgad 46 минут назад

      скамейка сейчас на поле в основном

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +341

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      У Браги плохая статистика в защите, чуть лучше чем у вылетевшей Витории Сетубал. Сомнительного качества опорный полузащитник, тем более за такие деньги. Гайч пока ходячее бревно напоминает, не хватало еще одной деревяшки в составе...
      Если Ганчаренко с такими дорогими трансферами не попадет в зону ЛЧ в этом сезоне - гнать в шею беспощадно.

      3
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      Рейтинг: +1739

      Чермындыр > Радио1000шумеров 1 час назад

      Гайч - это просто дичь какая-то. Чел вообще даже пару метров не может пробежать, просто ходит по полю
      Похоже трасферный провал

      1
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      Рейтинг: +1202

      Tsigan 2 часа назад

      Кажется ЦСКА не кисло расщедрился в это трансферное окно.

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