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    «СЭ»: КДК РФС отменил удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

    Красная карточка защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, полученная в матче пятого тура РПЛ против «Зенита», аннулирована.

    По информации «СЭ», соответствующее решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    Таким образом 23-летний футболист сможет сыграть в следующем туре с «Уфой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии15
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      Рейтинг: +319

      klimovich 23 минуты назад

      Странно. Вроде это был охрененно опасный фол. Перенес бы через мгновение чуть-чуть больше веса зенитовец на ту ногу, и могла бы быть крайне серьезная травма.

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      Рейтинг: +587

      ФК Пупсик 38 минут назад

      Они же говорили, что можно отменить, если показана другому игроку. С кем его перепутали?

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      Рейтинг: -294

      Синитсосит 50 минут назад

      ахахах, бомжей прокатили, значит зря кряхтели, даже наоборот оказалось, позор питорским бомжам

      -1
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      Рейтинг: +5

      tacrignswispum 1 час назад

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      Рейтинг: +3825

      Томик 1 час назад

      Удивительно, но это опять Вилков. Просто совпадение, конечно.

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      Рейтинг: +4742

      САДЫЧОК 1 час назад

      Помимо Отмены -нужна Замена этих судей Навсегда !

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      Рейтинг: +24335

      VVM1964 1 час назад

      А где тут зенитовская гвардия , орущая про ошибки в пользу Динамо ? Пока всё наоборот !!! (((

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      Рейтинг: +803

      Ловкий Бубен > VVM1964 1 час назад

      Здесь она гвардия, здесь, то что отменил ничего не значит, кроме того что эта война продолжается и мы ответим где сможем дисквалификацией членов КДК , где нет чем то другим, a нас на колени поставить не удастся никогда

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      Рейтинг: +7754

      Persona_non_Grata > Ловкий Бубен 26 минут назад

      Флаг в ... ))) , а на коленках это ваша любимая поза )))

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      Рейтинг: +191

      Отчим_Бората 2 часа назад

      ... Даёшь пару-тройку удалений у соперника любимого клуба моего горячо и страстно любимого сынка.... Все равно на след день можно их отменить))... Странно, что переигровку не назначили)

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      Рейтинг: +6399

      FanatSerj 2 часа назад

      Справедливо, не было там красной, и с этой ошибки пошел дальнейший бред судьи, только игру в концовке поломал командам.

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      Рейтинг: +549

      Spirit_78 2 часа назад

      Стадионы в стране,
      Как судейство в стране,
      Как РФС, КДК, МВД и динамо -
      г**но! (с)

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