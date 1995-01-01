«СЭ»: КДК РФС отменил удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Странно. Вроде это был охрененно опасный фол. Перенес бы через мгновение чуть-чуть больше веса зенитовец на ту ногу, и могла бы быть крайне серьезная травма.
Красная карточка защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, полученная в матче пятого тура РПЛ против «Зенита», аннулирована.
По информации «СЭ», соответствующее решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Таким образом 23-летний футболист сможет сыграть в следующем туре с «Уфой».
- «Динамо» победило «Зенит» со счетом 1:0.
- Матч обслуживал судья Станислав Васильев.
- «Зенит» также обращался в РФС из-за спорных решений арбитров.