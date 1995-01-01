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    «ПСЖ» интересуется Брозовичем

    Полузащитник «Интера» Марсело Брозович стал трансферной целью «ПСЖ».

    По информации Le10Sport, спортивный директор парижан Леонардо уже контактировал с агентом футболиста с целью узнать о его планах на будущее.

    Приоритетом для французского клуба остается хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, однако в условиях кризиса предпочтение могут отдать и менее дорогостоящему хорвату.

    • Рыночная стоимость Брозовича – 50 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне игрок провел за «Интер» 46 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le10Sport

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