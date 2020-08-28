«ПСЖ» интересуется Брозовичем

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович стал трансферной целью «ПСЖ».
По информации Le10Sport, спортивный директор парижан Леонардо уже контактировал с агентом футболиста с целью узнать о его планах на будущее.
Приоритетом для французского клуба остается хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, однако в условиях кризиса предпочтение могут отдать и менее дорогостоящему хорвату.
- Рыночная стоимость Брозовича – 50 миллионов евро.
- В прошлом сезоне игрок провел за «Интер» 46 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов.
Источник: Le10Sport