«ПСЖ» интересуется Брозовичем

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович стал трансферной целью «ПСЖ».

По информации Le10Sport, спортивный директор парижан Леонардо уже контактировал с агентом футболиста с целью узнать о его планах на будущее.

Приоритетом для французского клуба остается хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, однако в условиях кризиса предпочтение могут отдать и менее дорогостоящему хорвату.