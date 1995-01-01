Goal: Суарес провел переговоры с «Интер Майами»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в США.

По информации Goal, игрок уже провел переговоры с клубом Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Сам Суарес предпочел бы остаться в Европе, но готов и к переезду в МЛС.

Чтобы играть в «Интер Майами», уругвайцу придется пойти на сокращение зарплаты – сейчас он получает 450 тысяч евро в неделю.