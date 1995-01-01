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    Goal: Суарес провел переговоры с «Интер Майами»

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в США.

    По информации Goal, игрок уже провел переговоры с клубом Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Сам Суарес предпочел бы остаться в Европе, но готов и к переезду в МЛС.

    Чтобы играть в «Интер Майами», уругвайцу придется пойти на сокращение зарплаты – сейчас он получает 450 тысяч евро в неделю.

    • «Барса» не заинтересована продлевать контракт с Суаресом.
    • Футболист играет за каталонцев с 2014 года.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +850

      САНЁК17 23 минуты назад

      Всё пе..да америкосам,бешенство распространяться будут

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