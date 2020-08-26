RMC Sport: «Монако» отклонил 25-миллионное предложение «МЮ» по защитнику Бадьяшилю

«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля, пишет журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

Английский клуб предложил монегаскам за футболиста 25 миллионов евро, но получил отказ.

Главный тренер «Монако» Нико Ковач попросил руководство клуба, что оно отвергало все предложения по Бадьяшилю, поскольку очень рассчитывает на игрока.