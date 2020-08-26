«Уфа» сыграет в белом комплекте формы против «Рубина»

«Уфа» показала комплект формы, в которой сыграет против «Рубина» в рамках пятого тура РПЛ.

Для уфимцев подготовлена белая форма.

Матч «Рубин» – «Уфа» состоится 26 августа в Казани. Начало – в 18:30 по московскому времени.