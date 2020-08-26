«Уфа» сыграет в белом комплекте формы против «Рубина»

Да хоть в задристанном! В такой цвет покрашены автобусы Уфы в период дождей.
«Уфа» показала комплект формы, в которой сыграет против «Рубина» в рамках пятого тура РПЛ.
Для уфимцев подготовлена белая форма.
Матч «Рубин» – «Уфа» состоится 26 августа в Казани. Начало – в 18:30 по московскому времени.
- «Уфа» после четырех туров набрала четыре очка и занимает 13-е место.
- У «Рубина» четыре очка и 12-я позиция.
Матч #РубинУфа сыграем в белом! pic.twitter.com/azVyVTUMij— ФК УФА (@UfaFc) August 26, 2020