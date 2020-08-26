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    «Уфа» сыграет в белом комплекте формы против «Рубина»

    «Уфа» показала комплект формы, в которой сыграет против «Рубина» в рамках пятого тура РПЛ.

    Для уфимцев подготовлена белая форма.

    Матч «Рубин» – «Уфа» состоится 26 августа в Казани. Начало – в 18:30 по московскому времени.

    • «Уфа» после четырех туров набрала четыре очка и занимает 13-е место.
    • У «Рубина» четыре очка и 12-я позиция.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7928

      paracetamol 18 минут назад

      Да хоть в задристанном! В такой цвет покрашены автобусы Уфы в период дождей.

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