Моуринью: «Фергюсон дал мне только один совет за два с половиной года в «МЮ»: «Купи Алли»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о полученном совете от экс-тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

«Алекс Фергюсон дал мне только один совет за два с половиной года: «Купи Деле Алли. Этот парень с его характером, атакующей манерой игры, мышлением, создан для «Манчестер Юнайтед». Купи его». А у Ферги наметан глаз на игроков. И он сказал мне: «Деле Алли». Но Алли может быть ленив на тренировках. Необходимо найти правильную мотивацию для этого парня», – вспомнил Моуринью в документальном фильме компании Amazon о «Тоттенхэме» «Все или ничего».