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    Моуринью: «Фергюсон дал мне только один совет за два с половиной года в «МЮ»: «Купи Алли»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о полученном совете от экс-тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

    «Алекс Фергюсон дал мне только один совет за два с половиной года: «Купи Деле Алли. Этот парень с его характером, атакующей манерой игры, мышлением, создан для «Манчестер Юнайтед». Купи его». А у Ферги наметан глаз на игроков. И он сказал мне: «Деле Алли». Но Алли может быть ленив на тренировках. Необходимо найти правильную мотивацию для этого парня», – вспомнил Моуринью в документальном фильме компании Amazon о «Тоттенхэме» «Все или ничего».

    • Полузащитник Деле Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года.
    • Моуринью тренировал «МЮ» с мая 2016 по декабрь 2018 года.
    • В ноябре 2019-го португалец возглавил «Тоттенхэм».

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    Источник: Goal

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