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    Месси может остаться в «Барселоне», если Бартомеу покинет пост президента

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси объявил об уходе из клуба, но может остаться при одном условии.

    Как сообщает журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль, аргентинец готов передумать, если президент клуба Жозеп Бартомеу подаст в отставку.

    Накануне был опубликован факс, который капитан каталонцев отправил клубу.

    Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.

    • Бартомеу входит в совет директоров клуба с 2003 года.
    • С 2014 он является президентом клуба.
    • При нем «Барселона» один раз выиграла Лигу чемпионов, и по четыре раза чемпионат и национальный кубок.

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    Источник: Твиттер El Chiringuito TV

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +18017

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Одни ультиматумы. Пора уже направлять их в обратную сторону.

      0
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      Рейтинг: +72

      smv73 46 минут назад

      Ну все, это последняя капля, окончательно убедился для себя, что Роналду лучше Месси. Месси капризная девочка.

      3
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      Рейтинг: +9400

      Skull_Boy 55 минут назад

      Да дело то не в Бартомеу, он просто президент клуба, а дело в корневом менеджменте, который в последнее время собрался никчемный и средний возраст 25 лет, если тренера выбирают каждый сезон и выбор падает классом на ниже среднего, дальше слабый состав команды и провальные трансферы и т.д., а Месси предлагают с этим е_баться, ему тупа не с кем играть и приходится тянуть балласт за собой

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      Рейтинг: +171

      Отчим_Бората 1 час назад

      .... Чего возомнил из себя этот ни. гер?

      1
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      Рейтинг: +7720

      alarm 1 час назад

      не так давно в комментах был cpач, что месси выживает неугодных из клуба. например, ибру. кто-то даже не поверил. ну вот вам ещё одно доказательство. и это довольно подло с его стороны, ему не 25, чтобы диктовать условия.

      подозреваю, в недрах котолонского клуба давно разрабатывают план, как дальше жить без месси, если он:
      - завершит карьеру в клубе
      - уйдёт из клуба раньше срока

      после ухода роналду они не могли не думать, что так же в ближайшее время поступит и месси, должен быть план Б. продать максимально дорого, или обмен с доплатой. или просто махнуть на какую-нить мбаппу или что-то подобное - но уже со своей доплатой.

      2
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      Рейтинг: +180

      Cosh18 1 час назад

      Им бы Кикнадзе...

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      Рейтинг: +147

      Dr.Metal 1 час назад

      Да охренели уже игроки. То тренера сами выбирают, то президента требуют. Стоит признать, что уже закат карьеры и снизить к себе требования

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      Рейтинг: +2895

      АртурZaСМ > Dr.Metal 1 час назад

      Он предложил, а соглашаться или нет это уже дело руководства... Сами решат кто нужнее Месси или Бартомеу вот и всё...

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      Рейтинг: +178

      cevin cigan > АртурZaСМ 1 час назад

      А по моему,он уже давно всё решил и Бармалей здесь непричём! Ну уйдёт президент в отставку и что,Барса лучше станет играть ?

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