Месси может остаться в «Барселоне», если Бартомеу покинет пост президента

Форвард «Барселоны» Лионель Месси объявил об уходе из клуба, но может остаться при одном условии.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль, аргентинец готов передумать, если президент клуба Жозеп Бартомеу подаст в отставку.

Накануне был опубликован факс, который капитан каталонцев отправил клубу.

Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.