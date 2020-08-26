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  • Месси может остаться в «Барселоне», если Бартомеу покинет пост президента

Месси может остаться в «Барселоне», если Бартомеу покинет пост президента

26 августа 2020, 12:20
34

Форвард «Барселоны» Лионель Месси объявил об уходе из клуба, но может остаться при одном условии.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль, аргентинец готов передумать, если президент клуба Жозеп Бартомеу подаст в отставку.

Накануне был опубликован факс, который капитан каталонцев отправил клубу.

Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.

  • Бартомеу входит в совет директоров клуба с 2003 года.
  • С 2014 он является президентом клуба.
  • При нем «Барселона» один раз выиграла Лигу чемпионов, и по четыре раза чемпионат и национальный кубок.

Источник: Твиттер El Chiringuito TV
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Бартомеу Жозеп
Комментарии (34)
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Dr.Metal
1598433871
Да охренели уже игроки. То тренера сами выбирают, то президента требуют. Стоит признать, что уже закат карьеры и снизить к себе требования
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Cosh18
1598435192
Им бы Кикнадзе...
Ответить
smv73
1598437158
Ну все, это последняя капля, окончательно убедился для себя, что Роналду лучше Месси. Месси капризная девочка.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1598439426
Одни ультиматумы. Пора уже направлять их в обратную сторону.
Ответить
Spartak Piter
1598441526
Он никому не нужен за прайс. Это чудо инкубаторской мысли, кроме как в Барсе играть не сможет. Да и тут уже...
Ответить
серега кашин
1598442084
устроил тут ромашку уйду-не уйду если решил тогда вали и не будь бабой
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altezzik
1598445725
Ахаха, а говорили Месси не меняет состав, Месси не меняет тренера. Тут Месси самого президента решил поменять.
Ответить
Дима Цэ
1598445742
сам заставял брать игроков, а теперь все крайние... Месси ох*****
Ответить
Александр52
1598447588
Тут собрались видимо те, кто никогда не видел Месси в игре. Руки прочь от Месси!
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zxc-1168
1598447928
Да нет зачем, пусть уходит уже, а то его слова в очередной раз будут просто пустотой. Он то из сборной уходит, так как его обижают и не понимают, то из команды, нут так пора принимать решение. Игрок Месси конечно уникальный, но коль сказал А, нужно говорить и Б.
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