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  • Капитан «Химок» Тихий: «Странно, почему арбитры так судят в одну сторону при наличии VAR»

Капитан «Химок» Тихий: «Странно, почему арбитры так судят в одну сторону при наличии VAR»

26 августа 2020, 08:23
6

Полузащитник и капитан «Химок» Дмитрий Тихий проанализировал первые результаты клуба после возвращения из ФНЛ.

«Нам в отдельных моментах не хватает опыта, где-то не везет. Позволяем сравнивать счет «Сочи», когда мяч попадает в бедро нашему защитнику, после рикошета получаем гол от ЦСКА, сами отдаем матч «Ахмату», у которого должны были забирать три очка. Но удачу надо заслужить.

Очко в Туле – в копилку. У нас почти в каждом туре удаление. Уже к 30-й минуте получили три желтых. Мы сейчас пересмотрели момент, когда Кангва отмахнулся от меня, – это красная! Странно, почему арбитры так судят в одну сторону при наличии VAR. По такой игре и при таком судействе ничья – хороший результат», – заявил футболист.

  • Вчера «Химки» сыграли со счетом 1:1 против тульского «Арсенала».
  • «Химки» заканчивали матч вдесятером – на 78-й минуте был удален полузащитник Данил Казанцев.
  • «Химки» с двумя очками идут на 15-й, предпоследней, позиции в таблице РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Химки Тихий Дмитрий
Комментарии (6)
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_Marqella_
1598431791
После спартаковского нытья, сейчас только ленивый не говорит про судей....
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paracetamol
1598433896
Да ладно ныть, хапнули рукой мяч в штрафной, а судья "не заметил". Этого мало?
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Spartak Piter
1598441955
Потому что грязные бомжи в кабинетах.
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Hektor 84
1598451326
Потому что вар в России работает на Газпром. Глава РФС бомжатский бывший презик, уже сбились какой по счету. Вот и результат на лицо!
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