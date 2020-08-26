Капитан «Химок» Тихий: «Странно, почему арбитры так судят в одну сторону при наличии VAR»

Полузащитник и капитан «Химок» Дмитрий Тихий проанализировал первые результаты клуба после возвращения из ФНЛ.

«Нам в отдельных моментах не хватает опыта, где-то не везет. Позволяем сравнивать счет «Сочи», когда мяч попадает в бедро нашему защитнику, после рикошета получаем гол от ЦСКА, сами отдаем матч «Ахмату», у которого должны были забирать три очка. Но удачу надо заслужить.

Очко в Туле – в копилку. У нас почти в каждом туре удаление. Уже к 30-й минуте получили три желтых. Мы сейчас пересмотрели момент, когда Кангва отмахнулся от меня, – это красная! Странно, почему арбитры так судят в одну сторону при наличии VAR. По такой игре и при таком судействе ничья – хороший результат», – заявил футболист.