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    Капитан «Химок» Тихий: «Странно, почему арбитры так судят в одну сторону при наличии VAR»

    Полузащитник и капитан «Химок» Дмитрий Тихий проанализировал первые результаты клуба после возвращения из ФНЛ.

    «Нам в отдельных моментах не хватает опыта, где-то не везет. Позволяем сравнивать счет «Сочи», когда мяч попадает в бедро нашему защитнику, после рикошета получаем гол от ЦСКА, сами отдаем матч «Ахмату», у которого должны были забирать три очка. Но удачу надо заслужить.

    Очко в Туле – в копилку. У нас почти в каждом туре удаление. Уже к 30-й минуте получили три желтых. Мы сейчас пересмотрели момент, когда Кангва отмахнулся от меня, – это красная! Странно, почему арбитры так судят в одну сторону при наличии VAR. По такой игре и при таком судействе ничья – хороший результат», – заявил футболист.

    • Вчера «Химки» сыграли со счетом 1:1 против тульского «Арсенала».
    • «Химки» заканчивали матч вдесятером – на 78-й минуте был удален полузащитник Данил Казанцев.
    • «Химки» с двумя очками идут на 15-й, предпоследней, позиции в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4922

      Alekxei Z. 6 минут назад

      Да нормально судили вас. Тихий, если бы ты не потерял игрока , то победа была бы за вами.
      Оооочень агрессивный был подкат , приведший к удалению. Спросите у своего игрока , зачем в центре поля имея жк ??? У судьи нет повтора чтобы рассмотреть коснулся или нет , в живую выглядело очень грубо.

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      Рейтинг: +12099

      silver29 2 часа назад

      "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (с). Не удивляйся, пока газпром в спорте и не такое будет.

      3
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      Рейтинг: +6210

      alp > silver29 1 час назад

      где газпром, а где химки...в газпроме могут даже не знать про такую команду

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