РПЛ. «Арсенал» и «Химки» обменялись голами, Алиев забил дебютный мяч

«Арсенал» в 5-м туре РПЛ принимал «Химки». Команды сыграли вничью – 1:1.

Тульская команда набрала пять очков и поднялась на десятое место. «Химки» с двумя очками остались на 15-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Арсенал (Тула) – Химки (Химки) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Алиев, 30; 1:1 – Э. Кангва, 76.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 46), Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич (Пантелеев, 70), Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Луценко (Минаев, 45+1; Ткачев, 71).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов (Мартусевич, 84), Мурнин (Корян, 60), Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий (Засеев, 83), Казанцев, Конате (Полярус, 50), Алиев.

Предупреждения: Сокол, 60 – Алиев, 8; Кухарчук, 11; Трошечкин, 15; Казанцев, 67.

Удаления: нет – Казанцев, 78 (вторая ж.к.)

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