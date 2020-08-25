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    РПЛ. «Арсенал» и «Химки» обменялись голами, Алиев забил дебютный мяч

    «Арсенал» в 5-м туре РПЛ принимал «Химки». Команды сыграли вничью – 1:1.

    Тульская команда набрала пять очков и поднялась на десятое место. «Химки» с двумя очками остались на 15-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Арсенал (Тула) – Химки (Химки) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алиев, 30; 1:1 – Э. Кангва, 76.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 46), Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич (Пантелеев, 70), Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Луценко (Минаев, 45+1; Ткачев, 71).

    «Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов (Мартусевич, 84), Мурнин (Корян, 60), Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий (Засеев, 83), Казанцев, Конате (Полярус, 50), Алиев.

    Предупреждения: Сокол, 60 – Алиев, 8; Кухарчук, 11; Трошечкин, 15; Казанцев, 67.

    Удаления: нет – Казанцев, 78 (вторая ж.к.)

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    25.08.2020 22:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +41180

      portero 1 час назад

      Арсенал как то неожиданно, должны были выигрывать у Химок...

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      Ответить
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      Рейтинг: +228

      Great Tartaria 1 час назад

      арсенал инвалиды 2 выхода 1 на 1 не реализовали...

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