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    Новичок ЦСКА Фукс выбрал третий номер

    Стало известно, под каким номером будет выступать новичок ЦСКА Бруно Фукс.

    Бразильский защитник выбрал третий номер, под которым с 2012 по 2018-й выступал Понтус Вернблум.

    Фукс уже попрощался с бразильским «Интернасьоналом», за который выступал ранее.

    • По данным Globo Esporte, Фукс подпишет 5-летний контракт с ЦСКА.
    • Трансфер оценивается в 9,5 миллиона евро.
    • ЦСКА идет в таблице восьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      dimon_kt 2 часа назад

      Если он будет, чуть лучше, чем "суперигрок" Васин, а также "суперзвёзды" Набабкин и Щенников то для ЦСКА это - залог успеха в дальнейшем будущем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12484

      vladimir-7 2 часа назад

      Когда-то под этим номером в ЦСКА играл знаменитый Альберт Шестернев.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2190

      vsespartak01 > vladimir-7 24 минуты назад

      да !помню !капитан цска и сборной ссср,если меня память не изменяет чемпионы 1970 года

      0
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      Рейтинг: +2190

      vsespartak01 > vsespartak01 24 минуты назад

      советского союза

      0
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