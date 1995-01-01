Новичок ЦСКА Фукс выбрал третий номер

Если он будет, чуть лучше, чем "суперигрок" Васин, а также "суперзвёзды" Набабкин и Щенников то для ЦСКА это - залог успеха в дальнейшем будущем.
Стало известно, под каким номером будет выступать новичок ЦСКА Бруно Фукс.
Бразильский защитник выбрал третий номер, под которым с 2012 по 2018-й выступал Понтус Вернблум.
Фукс уже попрощался с бразильским «Интернасьоналом», за который выступал ранее.
- По данным Globo Esporte, Фукс подпишет 5-летний контракт с ЦСКА.
- Трансфер оценивается в 9,5 миллиона евро.
- ЦСКА идет в таблице восьмым.