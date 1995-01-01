Новичок ЦСКА Фукс выбрал третий номер

Стало известно, под каким номером будет выступать новичок ЦСКА Бруно Фукс.

Бразильский защитник выбрал третий номер, под которым с 2012 по 2018-й выступал Понтус Вернблум.

Фукс уже попрощался с бразильским «Интернасьоналом», за который выступал ранее.