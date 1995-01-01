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    «Чемпионат»: «Краснодар» направил жалобу на судейство бригады Турбина в игре с «Уралом», указав 11 сомнительных эпизодов

    «Краснодар» недоволен работой судейской бригады на матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (0:1). Клуб отправил жалобу в Судейско-экспертную комиссию при президенте РФС.

    Бригаду возглавлял Евгений Турбин. «Краснодар» указал в жалобе 11 сомнительных эпизодов, в которых не согласен с решениями арбитров.

    • Эксперт Игорь Федотов считает, что Турбин «убил» «Краснодар».
    • Кубанцы идут в РПЛ седьмыми.
    • Краснодарцы выступят в квалификации Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7878

      paracetamol только что

      Кого еще у нас судьи не убили? Уже мало таких осталось. Честь им и хвала, бессмертный!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -187

      alarm_иг 7 минут назад

      Где Семеныч с криками брависсимо??

      -1
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