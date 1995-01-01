«Чемпионат»: «Краснодар» направил жалобу на судейство бригады Турбина в игре с «Уралом», указав 11 сомнительных эпизодов

Кого еще у нас судьи не убили? Уже мало таких осталось. Честь им и хвала, бессмертный!
«Краснодар» недоволен работой судейской бригады на матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (0:1). Клуб отправил жалобу в Судейско-экспертную комиссию при президенте РФС.
Бригаду возглавлял Евгений Турбин. «Краснодар» указал в жалобе 11 сомнительных эпизодов, в которых не согласен с решениями арбитров.
- Эксперт Игорь Федотов считает, что Турбин «убил» «Краснодар».
- Кубанцы идут в РПЛ седьмыми.
- Краснодарцы выступят в квалификации Лиги чемпионов.