«Чемпионат»: «Краснодар» направил жалобу на судейство бригады Турбина в игре с «Уралом», указав 11 сомнительных эпизодов

«Краснодар» недоволен работой судейской бригады на матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (0:1). Клуб отправил жалобу в Судейско-экспертную комиссию при президенте РФС.

Бригаду возглавлял Евгений Турбин. «Краснодар» указал в жалобе 11 сомнительных эпизодов, в которых не согласен с решениями арбитров.