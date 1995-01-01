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    Тест: слова философа или футболиста?

    Игроки «Спартака» не попали в символическую сборную тура от Opta, несмотря на победу в дерби

    Сервис футбольной статистики Opta опубликовал символическую сборную четвертого тура РПЛ. В ней не оказалось футболистов «Спартака».

    Больше всего представителей оказалось от «Зенита» – три, причем в сборную попал даже проведший не полный матч Александр Ерохин. Чемпионы обыграли «Тамбов» (4:1).

    • В таблице с отрывом лидирует «Зенит».
    • Последним идет «Ротор».
    • Пятый тур стартует послезавтра, 26 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2528

      Axe111 15 минут назад

      ВААААААААА ВОТ ЭТО ДА КАК ЖЕ ТАК НЕЕЕЕЕЕТ ЭТО ЗАГОВОР СНИМАЕМСЯ С ЧЕМПИОНАТА!!!!! ГЕНИАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

      0
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      Рейтинг: +2831

      serhio80 > Axe111 9 минут назад

      Животное, зачем ты капсишь?)

      0
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      Рейтинг: +2065

      ziborock 37 минут назад

      Обляков и Ерохин! Я ржу!)))

      2
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      Рейтинг: +7878

      paracetamol 41 минуту назад

      Сегодня список получше, и главное - соблюден принцип: свиней не включать!

      0
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      Рейтинг: +339

      партизан84 1 час назад

      да и пофиг, играли хорошо и результат отличный

      6
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      Рейтинг: +1685

      Puddle 1 час назад

      Бавария выиграла ЛЧ, а все новости про спортаг!

      2
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      Рейтинг: +2488

      raritet 1 час назад

      Должно быть наоборот: 9-10 игроков Спартака и вратарь Зенита.

      0
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      Рейтинг: +7627

      alarm 1 час назад

      opta - очень уважаемая контора, которая не хочет мараться и ставить в сборную свиных позорников, продуктивность которых заключается в наличии карасёва на поле.

      -2
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      Рейтинг: +24009

      oyabun 2 часа назад

      Странно. Как минимум Зобнин там должен был быть.

      9
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      Рейтинг: +4558

      Добрый Бобер 2 часа назад

      У нас "РПЛ "Зенит" чемпионат России".

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