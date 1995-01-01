Игроки «Спартака» не попали в символическую сборную тура от Opta, несмотря на победу в дерби

Сервис футбольной статистики Opta опубликовал символическую сборную четвертого тура РПЛ. В ней не оказалось футболистов «Спартака».

Больше всего представителей оказалось от «Зенита» – три, причем в сборную попал даже проведший не полный матч Александр Ерохин. Чемпионы обыграли «Тамбов» (4:1).