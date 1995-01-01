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    «Уфа» – «Ростов»: гости три года не побеждают в Уфе

    В 16:30 по Москве начнется матч четвертого тура РПЛ между «Уфой» и «Ростовом». Последняя победа южан в Уфе случилась три года назад.

    «Ростов» не выиграл у «Уфы» четыре последних матча (три поражения). В этих встречах «Уфа» пропустила один гол.

    • «Уфа» в случае победы может подняться в зону еврокубков.
    • «Ростов» идет в зоне переходных матчей.
    • В прошлом сезоне «Ростов» проиграл «Уфе» оба матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3714

      Виталий Орехов 1 час назад

      Мне кажется, что настало время, когда В.Г. Карпину и игрокам Ростова, стоило бы обратить внимание на турнирную таблицу.

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      Рейтинг: +886

      Январь 59 1 час назад

      Обе команды начали турнир не самым лучшим образом. Спартак в Уфе споткнулся, Краснодар в Уфе победил. Карпин и Евсеев давние соперники по клубам и напарники по сборной. Знают друг друга давно. Если раньше для них игра была как борьба на Татами, то сейчас как шахматы. Кот кого в очередной раз . Посмотрим, будет интересно. Пожелают обоим клубам безкомпромисной борьбы, без судейских ошибок и без травм.

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      Рейтинг: +7849

      paracetamol > Январь 59 1 час назад

      Да пусть играют, но Ростов просто должен выиграть!

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      Рейтинг: +7849

      paracetamol 2 часа назад

      Уфу надо драть! Возомнила о себе...

      1
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      Рейтинг: +5624

      GoLenaStop 2 часа назад

      Хреновая для Ростсельмаша статистика.
      Мужики, может уже пора играть на результат?
      Удачи!

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