«Уфа» – «Ростов»: гости три года не побеждают в Уфе

Мне кажется, что настало время, когда В.Г. Карпину и игрокам Ростова, стоило бы обратить внимание на турнирную таблицу.
В 16:30 по Москве начнется матч четвертого тура РПЛ между «Уфой» и «Ростовом». Последняя победа южан в Уфе случилась три года назад.
«Ростов» не выиграл у «Уфы» четыре последних матча (три поражения). В этих встречах «Уфа» пропустила один гол.
- «Уфа» в случае победы может подняться в зону еврокубков.
- «Ростов» идет в зоне переходных матчей.
- В прошлом сезоне «Ростов» проиграл «Уфе» оба матча.