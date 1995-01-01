«Уфа» – «Ростов»: гости три года не побеждают в Уфе

В 16:30 по Москве начнется матч четвертого тура РПЛ между «Уфой» и «Ростовом». Последняя победа южан в Уфе случилась три года назад.

«Ростов» не выиграл у «Уфы» четыре последних матча (три поражения). В этих встречах «Уфа» пропустила один гол.