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РПЛ. «Арсенал» обыграл «Динамо» благодаря дублю Лесового

22 августа 2020, 19:25
20

В матче четвертого тура РПЛ «Арсенал» обыграл «Динамо» .

На 23-й минуте отличился Даниил Лесовой. До этого гола «Динамо» не пропускало в предыдущих трех турах. Во втором тайме Лесовой удвоил преимущество туляков ударом с 11-метрового. В конце игры Артуру Нигматуллину разбили нос и вратарь хозяев был вынужденно заменен.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лесовой, 23; 2:0 – Лесовой (с пенальти), 73.

«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 85), Комбаров (Громыко, 51), Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич (Костадинов, 86), Э. Кангва, К. Кангва (Аджоев, 90), Ковалeв (Хлусевич, 51), Луценко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 46), Филипп (Терехов, 80), Комличенко (Грулев, 75), Н'Жи (Игбун, 46).

Предупреждения: Чаушич, 38; Бауэр, 58; Громыко, 62; Кангва, 65 – Фомин, 35; Евгеньев, 79; Грулев, 84.

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Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Арсенал Динамо
Комментарии (20)
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Skull_Boy
1598113665
Да уж тур веселый, ладно Краснодар не дожал и было удаление, а Динамо и вовсе ничего за 90 минут не создало и этот клуб будет играть в квалифе ЛЕ, да его просто разорвут и сразу заметно, что нет Жоазиньо и атаки на тормозах, ждем приколюхи дальше от ЦСКА и Рубина
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derrik2000
1598114429
Если бы Игбун (по-моему, это был он) более элегантно распорядился мячом, когда был в 2-х метрах от ворот Нигматулина, то матч завершился бы с другим счётом. А так - 2-0 в пользу Арсенала. Динамо вообще после того 100-процентного момента у Игбуна как-то сникло. Вообще команду Динамо в ЭТОМ матче было не узнать. Разочаровали. А Арсенал с победой.
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portero
1598118488
Был уверен что Динамо выиграет... Арсенал с победой.
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alex1951
1598118819
Неужто звездочку поймали? Или хорошего понемножку? След . игра с Зенитом,а там Лига Е. - советуем не забывать !
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ц
1598118916
Новиков, ну сколько можно? Ну не умеешь, сам ведь знаешь, только с детьми получается, вот и тренируй их, а взрослым нужен Тренер.
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ААМ
1598119762
Рано запели дифирамбы Динамо
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paracetamol
1598126197
Не пойму я Динамо: если пенальти нет, поражение либо ничья!
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Вальдемар IV
1598127081
похоже только один московский клуб может проиграть где угодно это динамо
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1598150692
Договорняк.
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