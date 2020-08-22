РПЛ. «Арсенал» обыграл «Динамо» благодаря дублю Лесового

В матче четвертого тура РПЛ «Арсенал» обыграл «Динамо» .

На 23-й минуте отличился Даниил Лесовой. До этого гола «Динамо» не пропускало в предыдущих трех турах. Во втором тайме Лесовой удвоил преимущество туляков ударом с 11-метрового. В конце игры Артуру Нигматуллину разбили нос и вратарь хозяев был вынужденно заменен.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лесовой, 23; 2:0 – Лесовой (с пенальти), 73.

«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 85), Комбаров (Громыко, 51), Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич (Костадинов, 86), Э. Кангва, К. Кангва (Аджоев, 90), Ковалeв (Хлусевич, 51), Луценко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 46), Филипп (Терехов, 80), Комличенко (Грулев, 75), Н'Жи (Игбун, 46).

Предупреждения: Чаушич, 38; Бауэр, 58; Громыко, 62; Кангва, 65 – Фомин, 35; Евгеньев, 79; Грулев, 84.

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