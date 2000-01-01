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    РПЛ. «Арсенал» обыграл «Динамо» благодаря дублю Лесового

    В матче четвертого тура РПЛ «Арсенал» обыграл «Динамо» .

    На 23-й минуте отличился Даниил Лесовой. До этого гола «Динамо» не пропускало в предыдущих трех турах. Во втором тайме Лесовой удвоил преимущество туляков ударом с 11-метрового. В конце игры Артуру Нигматуллину разбили нос и вратарь хозяев был вынужденно заменен.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лесовой, 23; 2:0 – Лесовой (с пенальти), 73.

    «Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 85), Комбаров (Громыко, 51), Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич (Костадинов, 86), Э. Кангва, К. Кангва (Аджоев, 90), Ковалeв (Хлусевич, 51), Луценко.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 46), Филипп (Терехов, 80), Комличенко (Грулев, 75), Н'Жи (Игбун, 46).

    Предупреждения: Чаушич, 38; Бауэр, 58; Громыко, 62; Кангва, 65 – Фомин, 35; Евгеньев, 79; Грулев, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1459

      ААМ 16 минут назад

      Рано запели дифирамбы Динамо

      0
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      Рейтинг: +201

      ц 30 минут назад

      Новиков, ну сколько можно? Ну не умеешь, сам ведь знаешь, только с детьми получается, вот и тренируй их, а взрослым нужен Тренер.

      0
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      Рейтинг: +8341

      alex1951 32 минуты назад

      Неужто звездочку поймали?
      Или хорошего понемножку?
      След . игра с Зенитом,а там Лига Е. - советуем не забывать !

      0
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      Рейтинг: +41065

      portero 37 минут назад

      Был уверен что Динамо выиграет...
      Арсенал с победой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6248

      Борат 1 час назад

      Вот и «великим» двоечку запердолили ! Молодцы тульские анониры ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +7601

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну что же , тем интереснее будет чемпионат и борьба за второе , третье и далее места .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7517

      alarm 1 час назад

      позор влететь фарму спартака)

      2
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      Рейтинг: +5143

      Hektor 84 > alarm 1 час назад

      А с чего вдруг Арсенал фарм Спартака?

      1
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      Рейтинг: +2031

      vsespartak01 > alarm 28 минут назад

      иди в бомжарню!своего бездаря боратку забирай!там слюни пускай!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2031

      vsespartak01 > Hektor 84 27 минут назад

      ты эту чушку не знаешь?ему бы в любую чашку нагадить!

      2
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      Рейтинг: +10831

      KLIM777 1 час назад

      перехвалили динамо. а они вам снова выдают матчи ни о чем

      3
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      Рейтинг: +10046

      derrik2000 1 час назад

      Если бы Игбун (по-моему, это был он) более элегантно распорядился мячом, когда был в 2-х метрах от ворот Нигматулина, то матч завершился бы с другим счётом.
      А так - 2-0 в пользу Арсенала.
      Динамо вообще после того 100-процентного момента у Игбуна как-то сникло.
      Вообще команду Динамо в ЭТОМ матче было не узнать.
      Разочаровали.
      А Арсенал с победой.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1181

      фанат джигурды > derrik2000 24 минуты назад

      В том моменте забить шансов практически не было, т.к. Нигматуллин грамотно всё перекрыл.

      Туляки были намного ближе к 3-му голу, чем Динамовцы даже к первому (Шунин спас,удар Луценко заблокировали, 2 в 1 выходили- пас не получился). А у Динамо ...

      3
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      Рейтинг: +10046

      derrik2000 > фанат джигурды 22 минуты назад

      "В том моменте забить шансов практически не было, т.к. Нигматуллин грамотно всё перекрыл."

      Не.
      КЛАССНЫЙ футболёр просто таки ОБЯЗАН был перекидывать.
      но то - КЛАССНЫЙ, а здесь - Игбун. ))

      3
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      Рейтинг: +1181

      фанат джигурды > derrik2000 19 минут назад

      Согласен, но никакой Фалькао к нам не поедет(с)

      2
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      Рейтинг: +10046

      derrik2000 > фанат джигурды 5 минут назад

      Я не буду так далеко смотреть: был бы на месте Игбуна Луис Адриано, то он бы ПЕРЕКИДЫВАЛ (Зе Луишу такие футбольные изыски в Спартаке были недоступны)) )

      0
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      Рейтинг: +9359

      Skull_Boy 1 час назад

      Да уж тур веселый, ладно Краснодар не дожал и было удаление, а Динамо и вовсе ничего за 90 минут не создало и этот клуб будет играть в квалифе ЛЕ, да его просто разорвут и сразу заметно, что нет Жоазиньо и атаки на тормозах, ждем приколюхи дальше от ЦСКА и Рубина

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      Рейтинг: +289

      Вальдемар IV > Skull_Boy 1 час назад

      а что там что там физруки из молодежки, недаром орлов их так назвал

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