Лопетеги заплакал после финала с «Интером». Это его первый клубный трофей

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги не сдержал слез после финала Лиги Европы. Его команда уступала, но победила «Интер» со счетом 3:2.

Для Лопетеги это первый трофей в качестве клубного тренера.

«Севилья» – рекордсмен по титулам Лиги Европы (Кубка УЕФА), у нее их шесть.

Итальянские клубы с 2010 года не берут еврокубки.

Большинство розыгрышей Лиги Европы взяли испанские тренеры.