Лопетеги заплакал после финала с «Интером». Это его первый клубный трофей

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги не сдержал слез после финала Лиги Европы. Его команда уступала, но победила «Интер» со счетом 3:2.
Для Лопетеги это первый трофей в качестве клубного тренера.
- «Севилья» – рекордсмен по титулам Лиги Европы (Кубка УЕФА), у нее их шесть.
- Итальянские клубы с 2010 года не берут еврокубки.
- Большинство розыгрышей Лиги Европы взяли испанские тренеры.
Лопетеги плачет от счастья и напряжения.Два года назад его позорно уволил «Реал», и он почти год не работал. Пока не появилась «Севилья».beIN Sports pic.twitter.com/PsPiAwTpY1— Гол (@Golrusuper) August 21, 2020