Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Лопетеги заплакал после финала с «Интером». Это его первый клубный трофей

    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги не сдержал слез после финала Лиги Европы. Его команда уступала, но победила «Интер» со счетом 3:2.

    Для Лопетеги это первый трофей в качестве клубного тренера.

    • «Севилья» – рекордсмен по титулам Лиги Европы (Кубка УЕФА), у нее их шесть.
    • Итальянские клубы с 2010 года не берут еврокубки.
    • Большинство розыгрышей Лиги Европы взяли испанские тренеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Mimi Fawaz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78573
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru