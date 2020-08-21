«Рубин» добирался из аэропорта до отеля на такси, так как автобус ЦСКА опоздал

«Рубин» по прилете в Москву на матч четвертого тура РПЛ против ЦСКА не обнаружил в аэропорту автобус, который должен был прислать столичный клуб. Он опоздал, и казанцы решили добираться до отеля на такси, поделившись на группы.

«В 18:07 мы прилетел в Москву, но автобуса не было. Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и все еще едет. Было решено ехать на такси.

Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилета», – сказала пресс-служба «Рубина» «БИЗНЕС Online».