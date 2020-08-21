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    «Рубин» добирался из аэропорта до отеля на такси, так как автобус ЦСКА опоздал

    «Рубин» по прилете в Москву на матч четвертого тура РПЛ против ЦСКА не обнаружил в аэропорту автобус, который должен был прислать столичный клуб. Он опоздал, и казанцы решили добираться до отеля на такси, поделившись на группы.

    «В 18:07 мы прилетел в Москву, но автобуса не было. Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и все еще едет. Было решено ехать на такси.

    Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилета», – сказала пресс-служба «Рубина» «БИЗНЕС Online».

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    21.08.2020 22:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5161

      серега кашин 45 минут назад

      как то по свински поступили

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      Рейтинг: +7

      breepsyundibia 1 час назад

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      Рейтинг: +17920

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Казань должна озвереть и выиграть, иначе Лёне будет неприятно вдвойне.

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