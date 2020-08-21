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    Журналист Романо: «Челси» согласовывает последние детали по Чилвелу и ведет переговоры с Тиаго Силвой»

    «Челси» готовит трансферы двух футболистов. Один из них – Тиаго Силва – вышел с «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

    «Переход Бена Чилвела из «Лестера» будет завершен в ближайшие дни. Он был главной целью на позицию левого защитника. Последние детали.

    Продолжаются переговоры с Тиаго Силвой (окончательный ответ будет на следующей неделе)» – написал Фабрицио Романо.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

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    21.08.2020 22:32
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