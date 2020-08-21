Журналист Романо: «Челси» согласовывает последние детали по Чилвелу и ведет переговоры с Тиаго Силвой»

«Челси» готовит трансферы двух футболистов. Один из них – Тиаго Силва – вышел с «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.
«Переход Бена Чилвела из «Лестера» будет завершен в ближайшие дни. Он был главной целью на позицию левого защитника. Последние детали.
Продолжаются переговоры с Тиаго Силвой (окончательный ответ будет на следующей неделе)» – написал Фабрицио Романо.
- На Чилвела претендует также «Манчестер Сити».
- Силва принадлежал «Динамо».
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.