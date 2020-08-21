Журналист Романо: «Челси» согласовывает последние детали по Чилвелу и ведет переговоры с Тиаго Силвой»

«Челси» готовит трансферы двух футболистов. Один из них – Тиаго Силва – вышел с «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

«Переход Бена Чилвела из «Лестера» будет завершен в ближайшие дни. Он был главной целью на позицию левого защитника. Последние детали.

Продолжаются переговоры с Тиаго Силвой (окончательный ответ будет на следующей неделе)» – написал Фабрицио Романо.