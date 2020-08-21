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    Самедов – о чемпионстве «Спартака» 2017 года: «Некоторые начали делить успех, брать на себя слишком много. Начались конфликты»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о состоянии команды после чемпионства в 2017 году. По словам спортсмена, были внутренние противоречия.

    «Кто раскачал чемпионскую лодку? Некоторые начали делить этот успех, брать на себя слишком много. Стало много лишних разговоров вне раздевалки, за спиной, которые стали просачиваться в прессу. И начались конфликты. Кому-то тренер был не тот, кому-то ещe кто-то не тот.

    Футболисты с российским паспортом придерживались единой точки зрения? Нет. Я не был ни с кем. Дружил с Георгием Джикией и Джано. У нас была некая своя бригада. Мы никуда не лезли, но придерживались своей точки зрения. Наверняка были другие группировки. Но нас Массимо Каррера устраивал», – сказал Самедов.

    • Самедов сейчас играет в качестве любителя за клуб ПФЛ «Знамя» (Ногинск).
    • Больше всего матчей за карьеру он провел за «Локомотив».
    • Главное достижение в карьере – победа в РПЛ со «Спартаком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2020 22:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      breepsyundibia 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +6248

      Борат 1 час назад

      Позор рылам !
      Это самое пахучее чемпионство в 21м веке ! Тащили за уши поросей как могли ... очень стыдно за хрюканов - ведь на деле они не просто гумно, а гумнище !!! Гыгы

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      Рейтинг: +6124

      alp 1 час назад

      мда, у победы много отцов... поражения всегда сироты...

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