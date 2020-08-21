Самедов – о чемпионстве «Спартака» 2017 года: «Некоторые начали делить успех, брать на себя слишком много. Начались конфликты»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о состоянии команды после чемпионства в 2017 году. По словам спортсмена, были внутренние противоречия.

«Кто раскачал чемпионскую лодку? Некоторые начали делить этот успех, брать на себя слишком много. Стало много лишних разговоров вне раздевалки, за спиной, которые стали просачиваться в прессу. И начались конфликты. Кому-то тренер был не тот, кому-то ещe кто-то не тот.

Футболисты с российским паспортом придерживались единой точки зрения? Нет. Я не был ни с кем. Дружил с Георгием Джикией и Джано. У нас была некая своя бригада. Мы никуда не лезли, но придерживались своей точки зрения. Наверняка были другие группировки. Но нас Массимо Каррера устраивал», – сказал Самедов.