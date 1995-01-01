Помазун – лидер третьего тура РПЛ по сейвам; Крыховяк – по точным передачам

Лучшим вратарем третьего тура РПЛ по количеству спасений стал игрок «Урала» Илья Помазун. В матче с «Локомотивом» (1:1) он совершил семь сейвов.

Лучшим в туре по количеству точных передач стал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (84 из 97).

На счету полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса больше всех выигранных единоборств – 15.