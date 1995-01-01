Помазун – лидер третьего тура РПЛ по сейвам; Крыховяк – по точным передачам

Локо как всегда,поднимает рейтинг голкиперов...
Лучшим вратарем третьего тура РПЛ по количеству спасений стал игрок «Урала» Илья Помазун. В матче с «Локомотивом» (1:1) он совершил семь сейвов.
Лучшим в туре по количеству точных передач стал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (84 из 97).
На счету полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса больше всех выигранных единоборств – 15.
- Четвертый тур стартует завтра, 22 августа.
- В таблице лидирует «Зенит».
- Лучший бомбардир – Сердар Азмун (три гола).