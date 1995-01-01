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    Помазун – лидер третьего тура РПЛ по сейвам; Крыховяк – по точным передачам

    Лучшим вратарем третьего тура РПЛ по количеству спасений стал игрок «Урала» Илья Помазун. В матче с «Локомотивом» (1:1) он совершил семь сейвов.

    Лучшим в туре по количеству точных передач стал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (84 из 97).

    На счету полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса больше всех выигранных единоборств – 15.

    • Четвертый тур стартует завтра, 22 августа.
    • В таблице лидирует «Зенит».
    • Лучший бомбардир – Сердар Азмун (три гола).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25127

      zra78 3 минуты назад

      Локо как всегда,поднимает рейтинг голкиперов...

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