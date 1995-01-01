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    Журналист Палмери: «Интер» и «ПСЖ» контактировали с Месси

    Два клуба обозначили свой интерес к капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

    По информации журналиста Танкреди Палмери, с 33-летним аргентинцем уже контактировали «Интер» и «ПСЖ».

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • По информации RAC1, нападающей склоняется к смене команды уже сейчас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 198,3 тысячи человек.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +998

      ruded 2 часа назад

      Вроде Неймар не мог раньше играть с Месси...или поменяют их местами?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1576

      FENIX-SL > ruded 2 часа назад

      без месси он играет на том уровне что ему предрекали?

      1
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