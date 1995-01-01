Журналист Палмери: «Интер» и «ПСЖ» контактировали с Месси

Вроде Неймар не мог раньше играть с Месси...или поменяют их местами?
Два клуба обозначили свой интерес к капитану «Барселоны» Лионелю Месси.
По информации журналиста Танкреди Палмери, с 33-летним аргентинцем уже контактировали «Интер» и «ПСЖ».
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- По информации RAC1, нападающей склоняется к смене команды уже сейчас.
Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 198,3 тысячи человек.