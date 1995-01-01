«Специа» впервые в истории вышла в Серию А

«Специа» стала победителем плей-офф Серии B за путевку в высший дивизион.

В финале команда Винченцо Итальяно одолела «Фрозиноне» Алессандро Несты.

Соперники обменялись минимальными победами в гостях, поэтому, согласно регламенту, повышение в классе получил клуб, выше финишировавший в турнирной таблице первенства.

Это «Специа», которая заняла в Серии B итоговое третье место. Для них этот опыт выступлений в высшем дивизионе станет первым в истории.