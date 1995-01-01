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    «Специа» впервые в истории вышла в Серию А

    «Специа» стала победителем плей-офф Серии B за путевку в высший дивизион.

    В финале команда Винченцо Итальяно одолела «Фрозиноне» Алессандро Несты.

    Соперники обменялись минимальными победами в гостях, поэтому, согласно регламенту, повышение в классе получил клуб, выше финишировавший в турнирной таблице первенства.

    Это «Специа», которая заняла в Серии B итоговое третье место. Для них этот опыт выступлений в высшем дивизионе станет первым в истории.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1647

      Puddle 54 минуты назад

      На эмблему посмотрите! Специя на латинском интересно читается, а произносится, небось, так вообще!

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