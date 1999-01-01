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    Белорусский игрок «Урала» Золотов: «В победу Лукашенко на выборах верить не стоит. В стране все очень плачевно, но смены власти не будет»

    Николай Золотов, защитник «Урала», не склонен доверять итогам президентских выборов в Белоруссии. Победу одержал Александр Лукашенко, действующий президент.

    «Глядя на реакцию людей, понимаешь, что в победу Лукашенко верить не стоит. В стране останавливаются заводы, люди выходят на улицы. Мы видим, что за Светлану Тихановскую проголосовало точно не десять процентов населения.

    Когда людей стали жестоко избивать, я сразу же подумал: почему рабочие не объявляют забастовку? Видим, что вскоре так и случилось. Наверное, это самый действенный метод в нынешней ситуации. Может быть, таким способом можно выйти хотя бы на какой-то диалог с властью.

    Сейчас каждый делает выбор. И некоторые решились на такой отчаянный поступок. Надеюсь, людей услышат. Хотя, если честно, не очень верю, что нынешний президент просто так откажется от власти. Наверное, выскажу непопулярную точку зрения. Но думаю, что смены власти не будет. Мне кажется, человек ясно дает понять, что не уйдeт сам.

    В такой ситуации мне хочется, чтобы белорусский народ всe-таки услышали, и начались изменения в лучшую сторону в уровне жизни белорусов. Хочется, чтобы страна начала развиваться, а не катилась вниз.

    Например, в России люди всe считают в местных рублях. Мы же постоянно всe переводим в доллары, но люди же получают зарплаты в рублях. По отношению к доллару больше она не становятся. Моя мама зарабатывает 400 рублей, но это же мало. Кто-то получает ещe меньше, но на те же 400 рублей тяжело прожить в нашей стране.

    Понятно, хочется верить в лучшее и возможные перемены. Мне бы очень этого хотелось. Но, если честно, на данный момент в нашей стране все очень плачевно», – сказал Золотов Sports.ru.

    • 25-летний белорус – уроженец Витебска.
    • Уральцев он пополнил в этом году.
    • Игрок имеет опыт выступления за сборную Белоруссии.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +17903

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Ещё один пи***бол.

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      Рейтинг: +8224

      ilichkadr 42 минуты назад

      На очереди Мартынович. Корниленко, Сиваков?

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      Рейтинг: +471

      alll-333 1 час назад

      кто бы говорил, сидя в другой стране с зарплатой в лямы

      3
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      Рейтинг: +8224

      ilichkadr 1 час назад

      Очередная заказная статья от блога "О духе времени". Основатель Александр Ткач - Украина, Киев.

      3
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      Рейтинг: +13322

      slavutiq70 1 час назад

      Эх ребятки,,,,далеки вы от простой жизни,,,,простому человеку(не начальнику,,,не менеджеру)а именно простому человеку везде прожить трудно,,,,,даже в Германии роботяги совсем не просто живут,,,,,,,,

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      Рейтинг: +2219

      Ганнибал Лектор > slavutiq70 1 час назад

      Да вот ниxpена! В Германии мой знакомый режет колбасу. И получает 2,5 тысячи евро в месяц. Блин, в Екатеринбурге надо, наверное год резать колбасу за такие деньги. Вот и разница в платежеспособности. Я имею ввиду именно рабочих

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