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  • Белорусский игрок «Урала» Золотов: «В победу Лукашенко на выборах верить не стоит. В стране все очень плачевно, но смены власти не будет»

Белорусский игрок «Урала» Золотов: «В победу Лукашенко на выборах верить не стоит. В стране все очень плачевно, но смены власти не будет»

20 августа 2020, 17:47
16

Николай Золотов, защитник «Урала», не склонен доверять итогам президентских выборов в Белоруссии. Победу одержал Александр Лукашенко, действующий президент.

«Глядя на реакцию людей, понимаешь, что в победу Лукашенко верить не стоит. В стране останавливаются заводы, люди выходят на улицы. Мы видим, что за Светлану Тихановскую проголосовало точно не десять процентов населения.

Когда людей стали жестоко избивать, я сразу же подумал: почему рабочие не объявляют забастовку? Видим, что вскоре так и случилось. Наверное, это самый действенный метод в нынешней ситуации. Может быть, таким способом можно выйти хотя бы на какой-то диалог с властью.

Сейчас каждый делает выбор. И некоторые решились на такой отчаянный поступок. Надеюсь, людей услышат. Хотя, если честно, не очень верю, что нынешний президент просто так откажется от власти. Наверное, выскажу непопулярную точку зрения. Но думаю, что смены власти не будет. Мне кажется, человек ясно дает понять, что не уйдeт сам.

В такой ситуации мне хочется, чтобы белорусский народ всe-таки услышали, и начались изменения в лучшую сторону в уровне жизни белорусов. Хочется, чтобы страна начала развиваться, а не катилась вниз.

Например, в России люди всe считают в местных рублях. Мы же постоянно всe переводим в доллары, но люди же получают зарплаты в рублях. По отношению к доллару больше она не становятся. Моя мама зарабатывает 400 рублей, но это же мало. Кто-то получает ещe меньше, но на те же 400 рублей тяжело прожить в нашей стране.

Понятно, хочется верить в лучшее и возможные перемены. Мне бы очень этого хотелось. Но, если честно, на данный момент в нашей стране все очень плачевно», – сказал Золотов Sports.ru.

  • 25-летний белорус – уроженец Витебска.
  • Уральцев он пополнил в этом году.
  • Игрок имеет опыт выступления за сборную Белоруссии.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Урал Золотов Николай
Комментарии (16)
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slavа0508
1597935604
Эх ребятки,,,,далеки вы от простой жизни,,,,простому человеку(не начальнику,,,не менеджеру)а именно простому человеку везде прожить трудно,,,,,даже в Германии роботяги совсем не просто живут,,,,,,,,
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ilichkadr
1597936901
Очередная заказная статья от блога "О духе времени". Основатель Александр Ткач - Украина, Киев.
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Просто-333
1597937310
кто бы говорил, сидя в другой стране с зарплатой в лямы
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DOCTOR PENALTY
1597941508
Ещё один пи***бол.
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Томик
1597943652
Гребаное трепло. Начни с себя. С завтрашнего дня бастуешь, на поле не выходишь, на тренировки не приезжаешь. А то рабочие заводов ему бастовать должны, ушлёпок.
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Max Bobr
1597945706
Кто хочет работать и зарабатывать, тот и Беларуси работает и зарабатывает! Извините, за лежание на диване платить не будут. На улицах с БКБ флагами бездельники и проплаченные придурки, которым глубоко плевать на будущее страны!
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Hektor 84
1597946028
Очередное трепло вылезло. Надоело так жить? Так п и з д у й на баррикады! Сидит в другой стране и рассуждает. Грошь цена твоим словам. Простые работяги бастовать не пойдут. Им работать нужно, чтоб семью прокормить. Бастуют бездельники и те кого до кормушки не допустили. Я вот знаю если на работу ходить не буду, а буду бастовать, то моим детям кушать нечего будет и одевать. И какой толк от этих забастовок? А этот трепач сидит на бабле в чужой стране и сопли жует по родине и народу. Да не ври. Не паришься ты о народе.
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Добрый Бобер
1597947292
Ситуация у соседей сильно угнетает. Но, с другой стороны, это же генеральная репетиция нашего 2024.
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Дядя Серёжа
1597972943
И у тебя 400 российских рублей зарплата? Забери маму в Свердловск.
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paracetamol
1597991959
Еще один майданутый нашелся. Игрок-то керовый, все время "ошибки" допускает. И чего его Урал держит, может пнуть под зад?
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