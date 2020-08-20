Белорусский игрок «Урала» Золотов: «В победу Лукашенко на выборах верить не стоит. В стране все очень плачевно, но смены власти не будет»

Николай Золотов, защитник «Урала», не склонен доверять итогам президентских выборов в Белоруссии. Победу одержал Александр Лукашенко, действующий президент.

«Глядя на реакцию людей, понимаешь, что в победу Лукашенко верить не стоит. В стране останавливаются заводы, люди выходят на улицы. Мы видим, что за Светлану Тихановскую проголосовало точно не десять процентов населения.

Когда людей стали жестоко избивать, я сразу же подумал: почему рабочие не объявляют забастовку? Видим, что вскоре так и случилось. Наверное, это самый действенный метод в нынешней ситуации. Может быть, таким способом можно выйти хотя бы на какой-то диалог с властью.

Сейчас каждый делает выбор. И некоторые решились на такой отчаянный поступок. Надеюсь, людей услышат. Хотя, если честно, не очень верю, что нынешний президент просто так откажется от власти. Наверное, выскажу непопулярную точку зрения. Но думаю, что смены власти не будет. Мне кажется, человек ясно дает понять, что не уйдeт сам.

В такой ситуации мне хочется, чтобы белорусский народ всe-таки услышали, и начались изменения в лучшую сторону в уровне жизни белорусов. Хочется, чтобы страна начала развиваться, а не катилась вниз.

Например, в России люди всe считают в местных рублях. Мы же постоянно всe переводим в доллары, но люди же получают зарплаты в рублях. По отношению к доллару больше она не становятся. Моя мама зарабатывает 400 рублей, но это же мало. Кто-то получает ещe меньше, но на те же 400 рублей тяжело прожить в нашей стране.

Понятно, хочется верить в лучшее и возможные перемены. Мне бы очень этого хотелось. Но, если честно, на данный момент в нашей стране все очень плачевно», – сказал Золотов Sports.ru.