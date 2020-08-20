Тихонов: «В 1999 году было предложение из «Аякса». «Спартак» сказал представителям клуба: «Больше сюда не звоните»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов на ютуб-канале «Футбольный Биги» рассказал, что у него было предложение из Европы. Не отпустил клуб.

– Самое крутое предложение из-за рубежа, которое у вас было за время карьеры?

– Наверное, из «Аякса» – из тех, о которых я знал. Мы много не знали, нам много чего не говорили. Я знал о Германии, о вопросах из Испании, но нам об этом ничего не говорили. Мы одним ухом где-то слышали. На тот момент никого не отпускали. У многих были какие-то предложения.

Из «Аякса» позвонили в «Спартак». Им сказали: «Больше сюда не звоните». Это 1999 год. Нам многое не говорили; боялись, что команда рассыплется.

Меня на тот момент все устраивало в «Спартаке». Нет – значит, нет. Я хотел играть в «Спартаке».