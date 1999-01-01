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    Тихонов: «В 1999 году было предложение из «Аякса». «Спартак» сказал представителям клуба: «Больше сюда не звоните»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов на ютуб-канале «Футбольный Биги» рассказал, что у него было предложение из Европы. Не отпустил клуб.

    – Самое крутое предложение из-за рубежа, которое у вас было за время карьеры?

    – Наверное, из «Аякса» – из тех, о которых я знал. Мы много не знали, нам много чего не говорили. Я знал о Германии, о вопросах из Испании, но нам об этом ничего не говорили. Мы одним ухом где-то слышали. На тот момент никого не отпускали. У многих были какие-то предложения.

    Из «Аякса» позвонили в «Спартак». Им сказали: «Больше сюда не звоните». Это 1999 год. Нам многое не говорили; боялись, что команда рассыплется.

    Меня на тот момент все устраивало в «Спартаке». Нет – значит, нет. Я хотел играть в «Спартаке».

    • За границей Тихонов выступал за «Маккаби» и казахстанский «Локомотив».
    • Больше всего игр за карьеру он провел за «Спартак».
    • На счету Тихонова 29 матчей и один гол за сборную.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7399

      alarm 1 час назад

      странно. что спортаг отказался от контактов с голландцами. хотя, как мы знаем из истории, времена дезеувщины в свинарнике наступили чуть позже)

      -1
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      Рейтинг: +5121

      Hektor 84 1 час назад

      Загубили Тихонова. Мог реально поиграть в Европе!

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