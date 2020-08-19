Смолов в Екатеринбурге не попал в створ с двух метров

В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом». На 21-й минуте голевой момент не реализовал Федор Смолов, форвард гостей. Видео доступно ниже.

Нападающий не попал в створ с двух метров после подачи с фланга.

Смолов ранее выступал в «Урале».

«Локомотив» перед туром занимал первое место в таблице.

Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.