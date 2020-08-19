Смолов в Екатеринбурге не попал в створ с двух метров

Стерлингу можно Смолову нельзя подумал Фёдор.
В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом». На 21-й минуте голевой момент не реализовал Федор Смолов, форвард гостей. Видео доступно ниже.
Нападающий не попал в створ с двух метров после подачи с фланга.
- Смолов ранее выступал в «Урале».
- «Локомотив» перед туром занимал первое место в таблице.
- Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.
Федя Смолов не забил с двух метровА «Локо» и «Урал» закончили первый тайм со счетом 0:0. Влетай на вторую половину:https://t.co/FfSOY0tdMl pic.twitter.com/PaLdeWtVZm— Матч ТВ (@MatchTV) August 19, 2020