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    Смолов в Екатеринбурге не попал в створ с двух метров

    В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом». На 21-й минуте голевой момент не реализовал Федор Смолов, форвард гостей. Видео доступно ниже.

    Нападающий не попал в створ с двух метров после подачи с фланга.

    • Смолов ранее выступал в «Урале».
    • «Локомотив» перед туром занимал первое место в таблице.
    • Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1173

      Tsigan 27 минут назад

      Стерлингу можно Смолову нельзя подумал Фёдор.

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      Рейтинг: +73

      FCLM_FCRM 28 минут назад

      Ну так конечно, Урал же не Реал и не Барса. Ему скучно забивать

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