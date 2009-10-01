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    Руди Гарсия: «У «Баварии» нет слабых мест»

    Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» оценил соперника. Он призвал команду верить в себя.

    «Мы знаем, с кем играем и какие у них качества. У «Баварии» нет слабых мест, но идеальных команд не существует. Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распоряжаться мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Дело не только в обороне. Мы должны верить в себя. Мы знаем, что можем доставить сопернику неприятности», – приводит слова Гарсии УЕФА.

    • В финале победителя этой пары ждет «ПСЖ».
    • «Лиону» нужно выиграть Лигу чемпионов, чтобы в следующем сезоне выступить в еврокубке.
    • В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2009/10 «Лион» проиграл баварцам с общим счетом 0:4.

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    Источник: УЕФА

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