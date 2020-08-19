Руди Гарсия: «У «Баварии» нет слабых мест»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» оценил соперника. Он призвал команду верить в себя.
«Мы знаем, с кем играем и какие у них качества. У «Баварии» нет слабых мест, но идеальных команд не существует. Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распоряжаться мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Дело не только в обороне. Мы должны верить в себя. Мы знаем, что можем доставить сопернику неприятности», – приводит слова Гарсии УЕФА.
- В финале победителя этой пары ждет «ПСЖ».
- «Лиону» нужно выиграть Лигу чемпионов, чтобы в следующем сезоне выступить в еврокубке.
- В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2009/10 «Лион» проиграл баварцам с общим счетом 0:4.
Источник: УЕФА