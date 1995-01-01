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    Моро: «Выбрал «Динамо», потому что это клуб с большими целями, амбициями и планами на будущее»

    Полузащитник Никола Моро прокомментировал переход в московское «Динамо».

    «Выбрал московское «Динамо», потому что это клуб с большими целями, большими амбициями и отличными планами на будущее. Уверен, что смогу здесь прогрессировать и расти как футболист. Когда я увидел фотографии стадиона, то немедленно представил себя, выступающим на нeм.

    Я неплохо знаю российскую Премьер-лигу, следил за чемпионатом и могу сказать, что это непростой турнир. Здесь качественные футболисты, команды с различными стилями игры и довольно непредсказуемые результаты. Для меня это однозначно шаг вперeд в карьере.

    В команде есть Тони Шунич, с которым я уже общался. Он мне много рассказывал про клуб и российскую лигу, поэтому я получил полное представление о том, куда еду. Здорово, что в команде есть человек, с которым я могу говорить на родном языке. Это поможет адаптации.

    Из выступающих в российской Премьер-лиге знаю Николу Влашича и Кристиана Бистровича из ЦСКА, а также Филипа Уремовича из казанского «Рубина». Со всеми ними я играл в юношеских сборных страны. Когда мне поступило предложение из «Динамо», то я связывался с ребятами. Все сказали: «Езжай, не пожалеешь!», – приводит слова Моро пресс-служба «Динамо».

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Приличный, молодой ПЗ. Динамо с хорошим приобретением!

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      Рейтинг: +4577

      vladik12 > Rabinovi_ch 1 час назад

      Дороговат. 7 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +665

      GreyDM > vladik12 1 час назад

      так это нормально, сбили ещё. хорваты изначально 10 просили

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