Моро: «Выбрал «Динамо», потому что это клуб с большими целями, амбициями и планами на будущее»

Полузащитник Никола Моро прокомментировал переход в московское «Динамо».

«Выбрал московское «Динамо», потому что это клуб с большими целями, большими амбициями и отличными планами на будущее. Уверен, что смогу здесь прогрессировать и расти как футболист. Когда я увидел фотографии стадиона, то немедленно представил себя, выступающим на нeм.

Я неплохо знаю российскую Премьер-лигу, следил за чемпионатом и могу сказать, что это непростой турнир. Здесь качественные футболисты, команды с различными стилями игры и довольно непредсказуемые результаты. Для меня это однозначно шаг вперeд в карьере.

В команде есть Тони Шунич, с которым я уже общался. Он мне много рассказывал про клуб и российскую лигу, поэтому я получил полное представление о том, куда еду. Здорово, что в команде есть человек, с которым я могу говорить на родном языке. Это поможет адаптации.

Из выступающих в российской Премьер-лиге знаю Николу Влашича и Кристиана Бистровича из ЦСКА, а также Филипа Уремовича из казанского «Рубина». Со всеми ними я играл в юношеских сборных страны. Когда мне поступило предложение из «Динамо», то я связывался с ребятами. Все сказали: «Езжай, не пожалеешь!», – приводит слова Моро пресс-служба «Динамо».

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