Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моро: «Выбрал «Динамо», потому что это клуб с большими целями, амбициями и планами на будущее»

Моро: «Выбрал «Динамо», потому что это клуб с большими целями, амбициями и планами на будущее»

17 августа 2020, 18:55
4

Полузащитник Никола Моро прокомментировал переход в московское «Динамо».

«Выбрал московское «Динамо», потому что это клуб с большими целями, большими амбициями и отличными планами на будущее. Уверен, что смогу здесь прогрессировать и расти как футболист. Когда я увидел фотографии стадиона, то немедленно представил себя, выступающим на нeм.

Я неплохо знаю российскую Премьер-лигу, следил за чемпионатом и могу сказать, что это непростой турнир. Здесь качественные футболисты, команды с различными стилями игры и довольно непредсказуемые результаты. Для меня это однозначно шаг вперeд в карьере.

В команде есть Тони Шунич, с которым я уже общался. Он мне много рассказывал про клуб и российскую лигу, поэтому я получил полное представление о том, куда еду. Здорово, что в команде есть человек, с которым я могу говорить на родном языке. Это поможет адаптации.

Из выступающих в российской Премьер-лиге знаю Николу Влашича и Кристиана Бистровича из ЦСКА, а также Филипа Уремовича из казанского «Рубина». Со всеми ними я играл в юношеских сборных страны. Когда мне поступило предложение из «Динамо», то я связывался с ребятами. Все сказали: «Езжай, не пожалеешь!», – приводит слова Моро пресс-служба «Динамо».

«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника Моро

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Моро Никола
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rabinovi_ch
1597679771
Приличный, молодой ПЗ. Динамо с хорошим приобретением!
Ответить
Владислав Vlad
1597709180
Манише: «Выбрал «Динамо», потому что это клуб с большими целями, амбициями и планами на будущее»)
Ответить
Главные новости
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
23:23
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
23:08
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
5
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
3
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+