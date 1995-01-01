Goal.com: Навас не поможет «ПСЖ» в матче с «РБ Лейпциг»

У-ууу, это большая потеря. В запасе арендованный из Севильи Рико.
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас пропустит полуфинальный матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».
По информации Goal.com, костариканец до сих пор не вернулся к тренировкам, поэтому его возвращение в строй до вторника исключено.
33-летний голкипер получил мышечную травму бедра в матче 1/4 финала ЛЧ с «Аталантой».
- «РБ Лейпциг» и «ПСЖ» сыграют во вторник, 18 августа.
- Игра пройдет в Лиссабоне.
- В другом полуфинале встретятся «Бавария» и «Лион».