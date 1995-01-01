Goal.com: Навас не поможет «ПСЖ» в матче с «РБ Лейпциг»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас пропустит полуфинальный матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

По информации Goal.com, костариканец до сих пор не вернулся к тренировкам, поэтому его возвращение в строй до вторника исключено.

33-летний голкипер получил мышечную травму бедра в матче 1/4 финала ЛЧ с «Аталантой».