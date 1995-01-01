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    Goal.com: Навас не поможет «ПСЖ» в матче с «РБ Лейпциг»

    Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас пропустит полуфинальный матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

    По информации Goal.com, костариканец до сих пор не вернулся к тренировкам, поэтому его возвращение в строй до вторника исключено.

    33-летний голкипер получил мышечную травму бедра в матче 1/4 финала ЛЧ с «Аталантой».

    • «РБ Лейпциг» и «ПСЖ» сыграют во вторник, 18 августа.
    • Игра пройдет в Лиссабоне.
    • В другом полуфинале встретятся «Бавария» и «Лион».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10399

      Cules2013 1 час назад

      У-ууу, это большая потеря. В запасе арендованный из Севильи Рико.

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