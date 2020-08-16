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    Дибала может быть продан «Ювентусом» ради игроков, нужных Пирло

    «Ювентус» готов рассмотреть вариант с продажей форварда Пауло Дибалы, пишет La Gazzetta dello Sport.

    Туринцы могут продать аргентинца в случае получения предложения в размере 90-100 миллионов евро. Эти деньги пойдут на покупку футболистов, нужных новому главному тренеру команды Андреа Пирло. Решение о продаже может быть также продиктовано финансовым фэйр-плей.

    Ранее сообщалось о готовности Дибалы продлить контракт с «Ювентусом» до 2025 года при условии повышения зарплаты до 15 миллионов евро за сезон.

    • Футболист был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А.
    • Пирло возглавил «Ювентус» после вылета клуба из Лиги чемпионов.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +436

      Николай71 38 минут назад

      Зимой уйдет почти бесплатно, при таком отношении к нему...

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