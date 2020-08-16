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  • Дибала может быть продан «Ювентусом» ради игроков, нужных Пирло

Дибала может быть продан «Ювентусом» ради игроков, нужных Пирло

16 августа 2020, 17:15
7

«Ювентус» готов рассмотреть вариант с продажей форварда Пауло Дибалы, пишет La Gazzetta dello Sport.

Туринцы могут продать аргентинца в случае получения предложения в размере 90-100 миллионов евро. Эти деньги пойдут на покупку футболистов, нужных новому главному тренеру команды Андреа Пирло. Решение о продаже может быть также продиктовано финансовым фэйр-плей.

Ранее сообщалось о готовности Дибалы продлить контракт с «Ювентусом» до 2025 года при условии повышения зарплаты до 15 миллионов евро за сезон.

  • Футболист был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А.
  • Пирло возглавил «Ювентус» после вылета клуба из Лиги чемпионов.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло Пирло Андреа
Комментарии (7)
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Николай71
1597587811
Зимой уйдет почти бесплатно, при таком отношении к нему...
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Not angry fan
1597594660
Совсем хренанулись! Дибалу они будут продавать, а Морату покупать... Всю перспективную молодёжь продали, итак играть почти некому. Единственную рабочую связку с Роналдо разбили (которая отлично работала и в сборной Португалии), нафиг те деньги, если в результате потерь больше... Теперь эти только сигрываться стали, опять разбить и оставить без перспективы. Вернули хотя бы пацана из Англии, он там нихрена не играет. А тут забивал, ещё как.
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Dizayner
1597595762
правильно, продавайте лучшего игрока сезона, нафига он сдался
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САНЁК17
1597597628
Дибалу может продать?ну да игуаин старый,его не кто не хочет и хоёво играет а кто же ёще есть?да ни кто...)за сколько миллиарда хотят продать ради нужных игроков Пирло((((
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_MATRIX_
1597612272
Дык Дибала один из лидеров, да еще и молодой О_0 Думаю, там есть более подходящие кандидаты на выход. Странно.
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zigbert
1597663299
Если продадут Дибалу,сделают ошибку.
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