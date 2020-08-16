Дибала может быть продан «Ювентусом» ради игроков, нужных Пирло

«Ювентус» готов рассмотреть вариант с продажей форварда Пауло Дибалы, пишет La Gazzetta dello Sport.

Туринцы могут продать аргентинца в случае получения предложения в размере 90-100 миллионов евро. Эти деньги пойдут на покупку футболистов, нужных новому главному тренеру команды Андреа Пирло. Решение о продаже может быть также продиктовано финансовым фэйр-плей.

Ранее сообщалось о готовности Дибалы продлить контракт с «Ювентусом» до 2025 года при условии повышения зарплаты до 15 миллионов евро за сезон.