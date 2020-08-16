Журналист Короткин: «Форвард Камано в понедельник или вторник подпишет контракт с «Локомотивом»

Нападающий французского «Бордо» Франсуа Камано на следующей неделе станет игроком «Локомотива». Медосмотр пройден.

«Будущий вингер «Локомотива» Франсуа Камано должен прибыть в Москву в понедельник или во вторник. Небольшая задержка связана исключительно с логистическими вопросами – сейчас перемещаться между странами не так просто.

Сразу по приезду гвинеец подпишет контракт и будет заявлен в РПЛ. Медосмотр он уже прошел», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.