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    Журналист Короткин: «Форвард Камано в понедельник или вторник подпишет контракт с «Локомотивом»

    Нападающий французского «Бордо» Франсуа Камано на следующей неделе станет игроком «Локомотива». Медосмотр пройден.

    «Будущий вингер «Локомотива» Франсуа Камано должен прибыть в Москву в понедельник или во вторник. Небольшая задержка связана исключительно с логистическими вопросами – сейчас перемещаться между странами не так просто.

    Сразу по приезду гвинеец подпишет контракт и будет заявлен в РПЛ. Медосмотр он уже прошел», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Камано выступал за «Бордо» с июля 2016 года.
    • За четыре сезона игрок провел 139 матчей, забил 30 голов и сделал 14 ассистов.
    • Ближайший соперник «Локомотива» по РПЛ – «Урал» (19 августа).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9332

      Skull_Boy 50 минут назад

      Вот это усиление один позорный лавочник из 16 команды Серии Б, а второй просто машина по забиванию голов, который провел неполных 11 игр и 12 минут в кубке лиги, зверь, а не нападающий

      1
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      Рейтинг: +23827

      oyabun 1 час назад

      Поздравляю болельщиков Локо с усилением. А у нас вместо нормальных трансферов понабирали больных да немощных, что на лавках сидят..

      2
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      Рейтинг: +1281

      PAREVG. > oyabun 14 минут назад

      Это не усиление, посмотри его статистику, за 4 сезона во франции 140 игр - 30 забитых голов, в прошлом сезоне 12 игр - 1 гол.
      Хозяева Бордо, после продажи, наверное, бухать неделю будут, с радости, что от балласта избавились...

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